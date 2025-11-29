Blagdanska hrana koja neće utjecati na vašu liniju

Ljudi koji i zimi pokušavaju paziti što jedu često se pribojavaju blagdana, i to s razlogom. Blagdansko je vrijeme tradicionalno vezano uz ukusnu (i masnu) hranu, ali i čašicu-dvije nekog alkoholnog pića. Nažalost, situacija gdje drugi članovi obitelji uživaju u svim blagodatima blagdanskog stola vrlo teško pada onima na dijeti, koji se uglavnom moraju kloniti takvih druženja ili odustati od dijete. Ipak, tomu ne mora nužno biti tako. Postoji više vrsta blagdanske hrane koja istovremeno neće uništiti vaš trud prethodnih mjeseci. Donosimo vam neke od njih.

Brusnice

Brusnice nutricionisti često svrstavaju u kategoriju tzv. superhrane, a to nipošto nije nezasluženo. Ovo je bobičasto voće prepuno vitamina C i antioksidansa koji blagotvorno utječu na čitav niz procesa u našem tijelu. Isto tako, brusnice su izvrstan izvor vlakana koje će pomoći boljoj probavi, što je više nego poželjna karakteristika ukoliko konzumirate puno teške blagdanske hrane.

Puretina

Pureće je meso (bez kožice) odličan izvor proteina, a istovremeno ima vrlo malo kalorija. Osim proteina, ima i visok udio folne kiseline, vitamina B, cinka i kalija. Ukoliko volite meso, a ne želite pokvariti dijetu, puretina je fenomenalan izbor. Izbjegavajte ju pečenu u dubokom ulju ili pripremljenu u umaku, budući da joj takvi načini pripreme mogu znatno povećati kalorijsku vrijednost.

Slatki krumpir (batat)

Ova je namirnica još uvijek slabo poznata u našim krajevima, dok je blagdanski ručak u anglosaksonskom svijetu gotovo nezamisliv bez nje. Tražite li niskokalorični obrok prepun beta karotena (1700 puta više nego obični krumpir!) te vitamina C i E koji će vas istovremeno vrlo brzo zasititi, dajte batatu šansu i spremite se na ugodno iznenađenje.

Mahune

Još jedno iznimno ukusno i niskokalorično jelo, za pripremu mahuna ne treba vam ništa osim malo soli i papra. Prepune vitamina i bogate vlaknima, mahune su nezaobilazan dio svakog zdravog blagdanskog stola. Zelene, žute ili ljubičaste, potpuno je svejedno. Pokažite ostalim ukućanima da ukusna blagdanska hrana ne podrazumijeva nužno puno kalorija i visoki udio kolesterola.

Bundeva

Bilo koja vrsta bundeve ili buče odličan je izbor za blagdanski objed, ali ipak morate pripaziti da ju ne pripremate s maslacem ili šećerom. Izbjegavajte i bilo kakva industrijska jela od bundeve, jer su takva obično prepuna dodatnim sastojcima koja sadržavaju mnogo kalorija. Izaberite jedan od brojnih recepata koje kulinarski entuzijasti stavljaju na internet ili se okušajte sami u kreaciji novog jela od ove prilagodljive namirnice. Što god izaberete, ne možete pogriješiti.

Ne zaboravite, umjerenost prije svega!

Samo zbog toga što drugi jedu više za vrijeme blagdana, ne znači nužno da se i vi morate prejedati. Ipak, odlaženje u drugu krajnost i aktivno izbjegavanje hrane zbog straha da ne pretjerate također nije dobro. Kako smo već rekli, gotovo svaka namirnica može biti dijetalna ako joj pristupite na taj način. Izbjegavajte umake, pripremu na maslacu ili ulju te nepotrebne priloge i shvatit ćete da blagdani ne znače nužno i višak kilograma. Sretno!