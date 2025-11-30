Ima li vaša dijeta dovoljno vlakana?

Dijeta nije samo ono kad pokušavate izgubiti višak kilograma... to je način prehrane, a među svim stvarima koje bi trebali jesti su, gotovo na prvom mjestu - vlakna.

Vlakna se stalno spominju kao nezaobilazan dio zdrave prehrane. Nije ni čudno, jer su hranjiva, a ujedno nam pomažu i da smršavimo. Naime, namirnice s visokim udjelom vlakana nas brzo zasite, što znači da ćemo manje jesti i u isto vrijeme zadovoljiti potrebu za gladi.

Osim toga, vlakna sprječavaju veliku fluktuaciju šećera u krvi ili usporavaju njegovu apsorpciju u krv - zato smo manje gladni.

Sljedeći veliki plus vlakana je taj što nam pomažu u održavanju zdrave probave jer djeluju protiv zatvora i odvode štetne tvari iz našeg tijela.

Ipak, činjenica je da ih, usprkos svim dobrobitima, ne unosimo dovoljno. Svjetska zdravstvena organizacija preporuča 20 do 35 grama vlakana dnevno za odrasle osobe, ali većina ljudi uzima manje od polovice prepoučene količine.

Važno je uzimati više vlakana, a njih nećete naći u bijelom kruhu i tjestenini. Umjesto toga jedite punozrnati kruh i peciva koji su bogati vlaknima.

Osim punozrnatih proizvoda, vlakna ćete naći i u voću (posebno u jabukama, avokadu i bananama), zatim u orašastim proizvodima, sjemenkama, kao i u koži voća, posebno u koži rajčica.

Sve u svemu, ne bi bilo loše malo promijeniti prehranu... vidjet ćete kako će vam život postati bolji... i mršaviji ;)