7 loših namirnica punih vlakana

Vlakna iz namirnica poboljšavaju probavu, pomažu kod mršavljenja i duže nas održavaju sitima. Ipak, neke namirnice imaju toliko loših strana da ih je bolje izbjegavati čak i ako sadrže puno vlakana.

Granola s dodanim vlaknima - ako vam je problem kontrolirati porcije, najbolje je izbjgavati granolu čak i ako se radi o onoj punoj vlakana. Šaka granole može sadržavati od 320 do 500 kalorija, još kada tome dodate mlijeko ili jogurt, kalorije samo rastu.

Instant zobene kaše - zobena kaša super je namirnica ako pokušavate smršavjeti i jesti zdravo. Ipak, one instant verzije i nisu baš najbolji izbor. Često su pune šećera, umjetnih okusa i bojila. U to, one uzrokuju nagli rast šećera u krvi.

Kruh od cjelovitog zrna - zvuči zdravo, ali zapravo i nema toliko puno vlakana u sebi. Zdraviji je, doduše, od običnog bijelog kruha, ali nije zdraviji od voća i povrća bogatog vlaknima.

Pahuljice - samo zato što govore da su neke pahuljice od cjelovitog zrna i obogaćene vlaknima ne znači da su zdrave i da su dobar izbor za mršavljenje. Nažalost, one su često pune šećera, fuktoznog sirupa i drugih prezervansa i kemikalija, piše Eat this.

Pekarski proizvodi s dodanim vlaknima - ovo je jedan od lukavih načina kako vas proizvođači pokušavaju uvjeriti da je junk food dobar za vas. "Iako su ovakvi keksi ili kolačići bolji nego oni bez dodanih vlakana, osim toga oni ne nude ništa dobro. Psihološki, možete uvjeriti sami sebe da ih smijete pojesti više samo zbog tih dodanih vlakana", kaže nutricionistica Sarah-Jane Bedwell.

Sušeno voće - jeste li ikad primijetili da se šaka suhog voća pretvori u cijelu vrećicu? Suho voće puno je nutrijenata, ali lako se pretjerati s njime i ono sadrži puno šećera. Umjesto toga rađe uzmite svježe voće. Možete ga pojesti više i duže ćete biti siti.

Zrnati sir . sam po sebi on je odličan i pun je proteina no opcije s dodanim vlaknima nisu zdrave jer se radi o umjetno dodanim vlaknima. Bolje je uzeti obični zrnati sir pa mu dodati voće ili povrće prirodno bogato vlaknima.