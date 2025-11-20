5 stvari koje se ne jedu navečer

Večera je obrok koji bi trebali jesti "kao siromah ..", barem tako kažu, a ako imate problema s težinom, ovo su namirnice koje u ovo doba dana treba izbjegavati kao vrag tamjan ...

Crveno meso - kao i masna hrana, i crveno meso može sjesti teško na želudac zbog čega bi vam mogao biti problem zaspati jer se crveno meso sporo probavlja. Crveno meso je najgori izbor za jesti iza 19 sati, ali i velika porcija piletine ili svinjetine imat će isti loš učinak. Ne morate u potpunosti izbjegavati bjelančevine, samo pazite da jedete krto meso u malim količinama, poput purećih prsa ili šalice jogurta.

Čokolada - ne samo da je čokolada puna kalorija i šećera, nego sadrži i kofein koji može uzrokovati nemiran san. Čokolada nas ne čini sitijima, pa ako žudite za čokoladom, ne mora značiti da ste gladni, nego da jednostavno imate potrebu za slatkim. Bolji izbor bit će topli čaj ili čaša čokoladnog mlijeka s niskim postotkom masnoće. Treba li vam nešto što će vas bolje zasititi, pojedite kreker od grahama i jednu žlicu namaza od lješnjaka ili od nekog drugog orašastog voća uz pola šalice mlijeka.

Ljuta hrana - uživanje u ljutoj hrani iza 19 sati može vas koštati dobrog sna. Osim toga, (pre)začinjena hrana stvara neki oblik korozije u želucu te često uzrokuje nadutost i probavne smetnje, naročito ako pola sata nakon konzumiranja takve hrane mirujete.

Pomfrit - masna, teška hrana je, očito, krcata kalorijama i masnoćama, ali i teško sjedne na želudac te joj treba duže da se probavi, zbog čega se ujutro možete osjećati umorno i tromo, odnosno nenaspavano. Ako ste kasnije navečer gladni, umjesto kalorične, masne hrane poput prženih krumpirića izaberite manji sendvič od cjelovitog zrnja s puretinom.

Tjestenina - tjestenina je jedan od najkaloričnijih ugljikohidrata - u jednoj porciji tjestenine možemo konzumirati čak 400 i više kalorija, a one se najviše skupljaju na predjelu trbuha. Tjestenina će puno manju štetu napraviti ako je konzumirate ranije u danu, primjerice, prije tjelovježbe kada tijelo traži veću količinju ugljikohidrata.