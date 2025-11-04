Kako voditi učinkovite flash kampanje

Flash rasprodaje pretvaraju kupovinu u utrku s vremenom - kratkotrajni popusti stvaraju osjećaj hitnosti i uzbuđenja. Ti vremenski ograničeni popusti, koji traju tek nekoliko sati ili dana, potiču kupce da reagiraju odmah, prije nego što prilika nestane, i ističu se čak i u najprometnijim periodima prodaje. Odbrojavanje, ekskluzivne ponude i ograničene zalihe tjeraju kupce da odluče, sad ili nikad.

No uspješna flash rasprodaja nije samo pitanje snižavanja cijena. Brend mora pažljivo odabrati pravu platformu, pravi trenutak i snažnu poruku. Sve se svodi na jedno: dosegnuti pravu publiku, na pravi način.

Ključ uspješne flash kampanje

Marketinški stručnjaci moraju imati na umu jedno: svoju publiku. Razumijevanje ponašanja kupaca, njihovih navika i povijesti interakcija presudno je za uspjeh. Kada znate kada i gdje ih možete dosegnuti, bilo da je riječ o određenom trenutku u danu ili odabranoj platformi, možete kreirati kampanju koja zaista rezonira s njima.

S obzirom na to da prosječna osoba danas provede gotovo četiri sata dnevno na mobitelu, šanse da doprete do publike putem mobilnih ekrana su ogromne. A još jedan podatak ide u prilog tome: čak 53% pripadnika Gen Z generacije, koja ubrzano postaje najveća potrošačka skupina, radije komunicira s brendovima putem aplikacija za dopisivanje.

Kako flash rasprodaje pomažu u postizanju poslovnih ciljeva

Flash rasprodaje nisu samo način da se brzo poveća prihod, one mogu služiti različitim strateškim ciljevima. Evo kako ih brendovi mogu pametno iskoristiti:

Povećanje potražnje za novim proizvodima. Ponudite nižu cijenu kupcima koji prvi reagiraju. Primjerice, možete pokrenuti oglasnu kampanju usmjerenu prema ciljanoj publici, potaknuti ih da prednaruče novu kolekciju unutar 48 sati i zauzvrat dobiju 20% popusta. Još bolji rezultat postići ćete ako segmentirate postojeće kupce i pošaljete im personalizirane obavijesti izravno u aplikaciji za dopisivanje.

Povećanje fizičkog prometa kroz online promocije. Lanac trgovačkih centara SM Supermalls koristio je Viber poslovne poruke kako bi angažirao kupce unutar radijusa od 10 km, promovirajući trodnevnu rasprodaju u jednoj poslovnici. Zahvaljujući naprednom targetiranju, postigli su 60% stopu otvaranja poruka i 10% veći broj posjeta tijekom trajanja akcije.

Poticanje prodaje među kupcima u zadnji trenutak. Flash rasprodaje privlače kupce koji traže poklone u posljednji trenutak, osobito tijekom blagdana ili velikih shopping događaja. Brendovi mogu slati obavijesti u stvarnom vremenu s ponudom dostave istoga dana, dijeliti ideje za poklone kako bi olakšali odluku o kupnji ili pokrenuti oglasne kampanje koje ističu popularne i trendi proizvode. Chatbotovi temeljeni na umjetnoj inteligenciji mogu istovremeno obrađivati velik broj upita tijekom razdoblja pojačane kupovine, osiguravajući da svaki kupac dobije potrebnu podršku, bez dugog čekanja.

Povećanje angažmana tijekom posebnih datuma. Važni datumi, poput obljetnica, savršena su prilika da privučete nove kupce i nagradite one vjerne - kroz flash rasprodaje. Tvrtka može pokrenuti oglasnu kampanju povodom tog događaja, s oglasima koji vode na web stranicu ili chatbot, čime se generiraju leadovi i povećava broj konverzija. Na taj se način put od svjesnosti do kupnje odvija brzo i jednostavno. Kako bi kampanja bila još učinkovitija, brendovi na Viberu koriste click-to-message oglase koji korisnike izravno vode iz oglasa u unaprijed definiran chatbot. Istovremeno, brend može poslati personalizirane poslovne poruke svojoj bazi kupaca, obavijestiti ih o rasprodaji i pozvati ih da sudjeluju.

Povećanje prometa tijekom slabijih razdoblja. Flash rasprodaje pomažu popuniti praznine u prodaji tijekom izvansezonskih razdoblja ili pri rasprodaji sezonskih zaliha. Brendovi se za ta razdoblja mogu unaprijed pripremiti i izgraditi šire kampanje koje će podržati prodaju.

Zamislite da pokrenete brendirane Stickere, AR Lenseove ili brendirane Gemse na Viberu kako biste povećali vidljivost, prepoznatljivost i angažman publike tijekom mirnije sezone. Kada vaš brend postane prva asocijacija kupcima, tada možete ponuditi popuste za sredinu tjedna ili sezonske rasprodaje, čime potičete i online i offline promet.

Smanjenje napuštanja košarice. Popusti ograničenog trajanja mogu potaknuti neodlučne kupce da dovrše kupnju. Brendovi mogu slati automatizirane obavijesti kada proizvodi ostavljeni u košarici odu na sniženje, čime se izravno rješavaju neodlučnost i briga oko cijene.

Učinak flash rasprodaje ne prestaje

Tvrtke mogu nastaviti komunikaciju slanjem personaliziranih poslovnih poruka svojoj bazi kupaca, koristiti chatbotove za održavanje angažmana te ponovno ciljati publiku putem oglasa.

Na kraju dana, flash rasprodaje su mnogo više od popusta. One ne samo da mogu povećati prodaju, već i generirati nove leadove koji se kasnije mogu pretvoriti u vjernu bazu kupaca. Iako same traju kratko, njihov učinak može biti dugotrajan.