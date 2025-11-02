Znanje o plodnosti za sljedeću generaciju

Borba s plodnošću više nije rijetka pojava - to je globalna stvarnost koja pogađa milijune. Ipak, unatoč sve većoj učestalosti neplodnosti, većina ljudi ne zna kako se njihova tijela i plodnost mijenjaju tijekom vremena - sve dok se ne suoče s takvim izazovima. Ovog Svjetskog dana plodnosti, brand Intimina podsjeća da je potrebna kulturna promjena tj. uvođenje teme plodnosti u zdravstvene edukacije, i to mnogo ranije nego što biološki sat počne otkucavati.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, otprilike 1 od 6 ljudi globalno doživi neplodnost tijekom života. Problemi s plodnošću ne pojavljuju se samo u 30-ima već mogu biti rezultat dugotrajnih i neprepoznatih zdravstvenih čimbenika, neliječenih stanja i svakodnevnih životnih navika. Zato sustavni razgovor o plodnosti mora početi ranije.

„Reproduktivno zdravlje nije samo trudnoća. Edukacija o plodnosti trebala bi biti dio zdravstvene pismenosti svake osobe, bez obzira na to planira li postati roditelj", kaže Dunja Kokotović, Globalna menadžerica branda Intimina. „Želimo normalizirati ove razgovore, razbiti stigmu i pomoći ljudima da donose informirane odluke o svojim tijelima - prije nego što plodnost postane kriza."

Razumijevanje plodnosti počinje rano

Brand Intimina ponovno se udružio s dr. Susannom Unsworth, ginekologinjom i medicinskom savjetnicom, kako bi podijelio ključne činjenice i savjete o tome što bi mladi trebali znati kako bi podržali svoju buduću plodnost. Njezina poruka je jasna: male, proaktivne životne odluke mogu napraviti značajnu razliku.

„Mnogi ljudi ne shvaćaju da čimbenici poput prehrane, težine i stresa imaju izravan utjecaj na reproduktivno zdravlje", kaže dr. Unsworth. „Unošenje promjena u 20-ima ili čak u tinejdžerskim godinama - poput zdrave prehrane, redovite tjelovježbe i izbjegavanja pušenja - može očuvati plodnost i poboljšati vaše šanse za začeće kasnije u životu."

Evo ključnih saznanja dr. Unsworth o zdravlju plodnosti:

Prehrana je važna

Uravnotežena prehrana, osobito ona bogata folnom kiselinom, omega-3 masnim kiselinama i vitaminom B12, može podržati hormonalnu ravnotežu i reproduktivnu funkciju. Preporučuje se prehrana slična mediteranskom stilu, te izbjegavanje hrana s visokim udjelom šećera i visoko prerađene hrane koja može poremetiti plodnost. Dodatak vitamina prije začeća često je mudar izbor, čak i za one koji aktivno ne pokušavaju zatrudnjeti.

Vježbanje - ali ne pretjerano

Umjerena, dosljedna tjelesna aktivnost podržava zdrave razine hormona, jača mentalno zdravlje i pomaže u kontroli težine - što je ključno za plodnost. Međutim, intenzivno i pretjerano vježbanje može zapravo potisnuti ovulaciju i poslati tijelu signale da nije spremno za trudnoću.

Težina, pušenje i alkohol

I premala i prevelika težina mogu utjecati na proizvodnju hormona i menstrualne cikluse. Pušenje i prekomjerna konzumacija alkohola mogu oštetiti kvalitetu jajnih stanica i sperme, smanjiti plodnost i povećati rizik od komplikacija tijekom trudnoće.

Svijest o lijekovima

Određeni lijekovi na recept - uključujući neke antidepresive i imunosupresive - mogu utjecati na plodnost. Korištenje rekreativnih droga također predstavlja rizike. Svatko tko planira začeti trebao bi razgovarati sa svojim liječnikom o svojim trenutnim lijekovima.

Razbijanje tabua

Osim važnosti tjelesnog zdravlja, uz plodnost tj. Neplodnost se često veže i stigma. Emocionalna težina borbe s neplodnošću često je pojačana tišinom, sramom ili dezinformacijama.

„Govore nam kako izbjeći trudnoću, ali nas rijetko uče kako začeće zapravo funkcionira ili kako dob i stil života utječu na plodnost", dodaje Kokotović. „Otvaranjem ovih rasprava ljudima dajemo više kontrole nad njihovim tijelima i budućnošću. Plodnost nije žensko pitanje ili pitanje koje se odnosi samo na kasnije godine - to je pitanje ljudskog zdravlja koje utječe na sve."

Brand Intimina nastavlja podizati svijest i educirati o plodnosti i intimnom zdravlju putem svog bloga, stručnih partnerstava i predanosti medicinski točnim informacijama bez stigme.