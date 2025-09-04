4 svakodnevne navike za bolji život

Od načina prehrane do odnosa prema odmoru, svakodnevni rituali ljudi iz Azije pokazuju kako se može živjeti sporije, svjesnije i zdravije.

Liječnik s diplomama s Harvarda i Yalea, dr. Michael Hunter, otkrio je novu perspektivu putujući kroz Singapur, Penang, Gaya otok, Kuching i Kuala Lumpur. Ono što ga je najviše promijenilo nisu bile znamenitosti ni hrana, već način na koji su ljudi živjeli: kako su se kretali, usporavali, okupljali, cijenili starije i kako su starili. Podijelio je nekoliko navika iz jugoistočne Azije koje možemo prakticirati "ako želimo izgledati i osjećati se mlađe".

Hodajte duljim putem (čak i po kiši) - liječnik ističe kako su stariji ljudi u Penangu vrlo često birali stepenice umjesto lifta, dok su u Singapuru ljudi nastavili hodati i po kiši. "Poruka je jasna: dugovječnost počinje hodanjem, a nikad nije kasno ponovno ga uvrstiti u svakodnevicu", kaže dr. Hunter.

Jedite dok ne budete 80% siti - u Penangu su obroci bili skromni, društveni i bez žurbe, tvrdi liječnik. "Nitko se nije prejedao, a pitanje je uvijek bilo: trebam li još ovaj zalogaj ili samo tražim utjehu koju donosi?", objasnio je za YourTango.

Jutra su sveta - "Na otoku Gaya ljudi su dan započinjali tai chijem, šetnjama uz more ili kavom s obitelji bez mobitela. Ta sporost mijenja tijek dana, čineći ga svjesnijim i mirnijim", ističe dr. Hunter.

Odmor shvatite ozbiljno - "U Maleziji su trgovine znale zatvarati u podne, a u Kuchingu su viseće mreže za spavanje i odmaranje bile svakodnevica. Odmor nije značio lijenost, već ritam života koji održava ravnotežu tijela i uma", napominje liječnik.

Dakle, dr. Hunter se nije vratio sa suvenirima, već s novim navikama. "Ovi rituali nisu putnički savjeti, nego mali 'antidoti starenju' koji mogu produžiti život na načine koji najviše vrijede", zaključio je liječnik.