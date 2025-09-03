Što ima više vitamina D od mlijeka?

Dakle, obično se misli da je mlijeko glavnim izvorom vitamina D, no postoje namirnice koje ga u prirodnom obliku sadrže znatno više. Ovaj vitamin presudan je za zdravlje kostiju, imunološki sustav i regulaciju hormona, pa vrijedi obratiti pozornost na namirnice koje ga osiguravaju u većim količinama.

Prema dostupnim podacima, neke vrste ribe daleko nadmašuju mlijeko po količini vitamina D. Stručnjaci ističu da su sardine i losos među najbogatijim prirodnim izvorima ovog nutrijenta, čineći ih izvrsnim izborom za svakodnevnu prehranu.

Sardine - prema nutricionistima, sardine u jednoj porciji sadrže više vitamina D nego mnogi mliječni proizvodi. Osim toga, one su bogate i drugim važnim nutrijentima, uključujući omega-3 masne kiseline i proteine, što ih čini višestruko korisnima za zdravlje. Redovita konzumacija sardina može pridonijeti jačanju imuniteta, zdravlju kostiju i boljoj funkciji mozga. Još jedna prednost sardina je njihova dostupnost i praktičnost. Mogu se jesti svježe, ali i iz konzerve, bez potrebe za dodatnom pripremom. Na taj način jednostavno se uklapaju u svakodnevne obroke, a pritom značajno povećavaju unos vitamina D.

Losos - losos se u brojnim istraživanjima navodi kao jedna od najbogatijih namirnica vitaminom D. Prema podacima USDA i Healthlineu, porcija lososa od 100 grama može sadržavati između 556 i 924 IU vitamina D, dok šalica obogaćenog mlijeka sadrži oko 120 IU. To znači da losos višestruko nadmašuje mlijeko po količini ovog nutrijenta. Osim vitamina D, losos osigurava i visoke razine omega-3 masnih kiselina koje podupiru zdravlje srca i mozga. Njegova svestranost u kuhinji dodatna je prednost - može se pripremati na žaru, peći ili dodati u salate, čineći ga hranjivim i ukusnim izborom za svakodnevnu prehranu.

Sve u svemu, sad znate - sardine i losos dva su izvrsna prirodna izvora vitamina D koji nadmašuju mlijeko i istovremeno donose niz drugih zdravstvenih koristi. Stoga, trk u dućan, sardine su jeftinije ;)