Namirnice koje imaju više vitamina C od naranči

Iako su agrumi poznati po visokom udjelu ovog važnog vitamina, mnoge druge namirnice sadrže još veće količine, a uz to imaju i manji udio ugljikohidrata.

Zdrav način prehrane iznimno je važan za cjelokupno stanje organizma, a vitamini imaju ključnu ulogu u održavanju zdravlja. Među 13 esencijalnih vitamina koje naše tijelo treba, vitamin C zauzima posebno mjesto. Dok prosječna naranča sadrži oko 53 mg vitamina C, neke druge namirnice taj iznos višestruko nadmašuju.

Zašto nam je potreban vitamin C?

Vitamin C ima važnu ulogu u mnogim procesima u tijelu. Riječ je o snažnom antioksidansu koji štiti stanice od oštećenja izazvanih slobodnim radikalima. Također pomaže jačanju imuniteta, održavanju zdravlja kože, kostiju, hrskavice i krvnih žila, a ubrzava i zacjeljivanje rana.

Osim toga, vitamin C poboljšava apsorpciju željeza iz hrane, što je važno za prevenciju anemije. Ako ga nema dovoljno, može doći do nedostatka poznatog kao skorbut, bolesti koja uzrokuje slabost, umor, krvarenje desni i sporije zacjeljivanje rana.

Namirnice koje sadrže više vitamina C od naranče

Brojne vrste voća i povrća sadrže znatno veće količine vitamina C od naranče. Donosimo popis nekih od najbogatijih prirodnih izvora:

Crvena paprika - Šalica nasjeckane crvene paprike sadrži oko 190 mg vitamina C, gotovo tri puta više nego naranča srednje veličine.

Kivi - Jedna porcija kivija daje oko 137 mg vitamina C, što je gotovo dvostruko više od naranče.

Crni ribiz - Na 100 grama sadrži oko 200 mg vitamina C, što ga čini jednim od najbogatijih izvora.

Mladi kupus - Sadrži oko 180 mg vitamina C na 100 grama.

Jagode - Šalica jagoda sadrži oko 85 mg vitamina C.

Kelj - Jedna porcija kelja osigurava oko 80 mg vitamina C.

Brokula - Na 100 grama sadrži 79 mg vitamina C.

Prokulice - Jedna porcija sadrži oko 75 mg vitamina C.

Koliko vitamina C nam treba?

Iako je vitamin C važan, pretjerivanje nije preporučljivo. Dnevni unos veći od 1000 mg može izazvati želučane tegobe poput nadutosti, proljeva i bolova u trbuhu. Ako se to dogodi, simptomi obično nestaju kada se unos smanji.

Za odrasle osobe, preporučeni dnevni unos iznosi 40 mg. Budući da tijelo ne može pohraniti vitamin C, važno je unositi ga redovito kroz prehranu.

Dodaci prehrani mogu pomoći u slučajevima kada prehrana nije dovoljno raznolika, no uvijek se preporučuje savjetovanje s liječnikom prije uzimanja bilo kakvih suplemenata. Oni nikada ne bi smjeli biti zamjena za uravnoteženu, zdravu prehranu.