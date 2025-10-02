4 dodatka prehrani koje stvarno vrijedi uzimati

Oni mogu pomoći u popunjavanju prehrambenih praznina, ali za razliku od lijekova podliježu drugačijim pravilima i nisu pod strogim nadzorom prije nego što dođu na tržište.

Stručnjaci naglašavaju da se suplementi ne smiju shvaćati kao zamjena za zdravu prehranu, već samo kao nadopuna. Zato je dijetetičarka Gaby Thompson izdvojila četiri dodatka prehrani koja zaista vrijedi uzimati.

Kurkuma - kurkuma se stoljećima koristi u prehrani i tradicionalnoj medicini, a glavni aktivni sastojak je kurkumin. Istraživanja pokazuju da kurkumin pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa i upala, što je ključno jer kronična upala stoji iza brojnih bolesti. "Redovito uzimanje kurkume može imati zaštitnu ulogu kod artritisa, Alzheimera, depresije i raka. Međutim, dodaci kurkume mogu različito djelovati ovisno o genetici i mogu utjecati na lijekove koje osoba uzima, pa je važno savjetovati se s liječnikom prije korištenja", zaključuje dijetetičarka.

Omega-3 masne kiseline - "Omega-3 masne kiseline nužne su za zdravlje srca, mozga i vida, no većina ljudi ih ne unosi dovoljno prehranom. Prema Američkom kardiološkom udruženju, bolesti srca i dalje su vodeći uzrok smrti u SAD-u, a omega-3 dodaci mogu biti koristan način da se smanji rizik", ističe Thompson. U analizi 40 studija s preko 135 tisuća sudionika utvrđeno je da suplementacija EPA i DHA masnim kiselinama predstavlja učinkovitu strategiju u prevenciji bolesti srca. Ipak, istraživanja sugeriraju da bi osobe s rizikom od atrijske fibrilacije trebale biti oprezne jer omega-3 mogu povećati rizik od tog poremećaja.

Probiotici - probiotici su korisne bakterije koje održavaju ravnotežu crijevne flore i štite zdravlje probavnog sustava. "Kada prevladaju štetne bakterije, povećava se rizik od upala i bolesti. Pregled dosadašnjih studija pokazuje da probiotici mogu pomoći u prevenciji i upravljanju alergijskim bolestima, gastrointestinalnim poremećajima, pa čak i regulaciji kolesterola i intolerancije na laktozu. Druga istraživanja upućuju da probiotici stimuliraju imunološke stanice u crijevima, jačajući obrambeni sustav", objašnjava Thompson.

Vitamin D - vitamin D, poznat i kao "vitamin sunca", ključan je za kosti, mišiće, živce i imunitet. "Suplementi s D3 oblikom vitamina najbolje se apsorbiraju, a manjak vitamina D može biti povezan s depresijom, visokim krvnim tlakom i slabošću kostiju", kaže dijetetičarka.

Sad znate što vam obično fali, pa se pozabavite time ;)