Doručak za odrasle i starije

Klinci imaju svoju hranu, stariji svoju - tako je odvijek, pa bi trebali znati što jesti u koje doba života

Odrasli često preskaču doručak zbog žurbe, ali redovit, uravnotežen doručak može pomoći u održavanju razine energije, koncentracije i stabilne tjelesne težine. U ovoj životnoj dobi važno je balansirati ugljikohidrate, proteine i zdrave masti.

Primjeri dobrog doručka:

  • Omlet s povrćem i integralnim tostom
  • Jogurt s orašastim plodovima i voćem
  • Smoothie s voćem, zobenim pahuljicama i malo jogurta ili mlijeka
  • Sendvič s puretinom, avokadom i svježim povrćem

Ako osoba ima specifične ciljeve - poput mršavljenja, povećanja mišićne mase ili kontrole šećera - doručak se može dodatno prilagoditi uz savjet nutricionista.

Doručak za starije osobe - lakše probavljiv i bogat hranjivim tvarima

S godinama se metabolizam usporava, a apetit može oslabjeti. Ipak, kvalitetan doručak pomaže u održavanju energije, snage mišića i zdravlja kostiju. Starije osobe često trebaju više proteina, kalcija i vlakana, ali u obliku koji je lakše probavljiv.

Primjeri primjerenih doručaka:

  • Topla zobena kaša s mlijekom, cimetom i bananom
  • Kuhano jaje s integralnim kruhom i svježim sirom
  • Jogurt s chia sjemenkama i komadićima voća
  • Povrtna juha ili blagi omlet, ako im više odgovara slani doručak

Važno izbjegavati:

  • Previše soli (posebno ako postoji visoki tlak)
  • Teško probavljive namirnice
  • Dugotrajno gladovanje - jer može utjecati na ravnotežu šećera u krvi i snagu

