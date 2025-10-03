Doručak za odrasle i starije
Klinci imaju svoju hranu, stariji svoju - tako je odvijek, pa bi trebali znati što jesti u koje doba života
Odrasli često preskaču doručak zbog žurbe, ali redovit, uravnotežen doručak može pomoći u održavanju razine energije, koncentracije i stabilne tjelesne težine. U ovoj životnoj dobi važno je balansirati ugljikohidrate, proteine i zdrave masti.
Primjeri dobrog doručka:
- Omlet s povrćem i integralnim tostom
- Jogurt s orašastim plodovima i voćem
- Smoothie s voćem, zobenim pahuljicama i malo jogurta ili mlijeka
- Sendvič s puretinom, avokadom i svježim povrćem
Ako osoba ima specifične ciljeve - poput mršavljenja, povećanja mišićne mase ili kontrole šećera - doručak se može dodatno prilagoditi uz savjet nutricionista.
Doručak za starije osobe - lakše probavljiv i bogat hranjivim tvarima
S godinama se metabolizam usporava, a apetit može oslabjeti. Ipak, kvalitetan doručak pomaže u održavanju energije, snage mišića i zdravlja kostiju. Starije osobe često trebaju više proteina, kalcija i vlakana, ali u obliku koji je lakše probavljiv.
Primjeri primjerenih doručaka:
- Topla zobena kaša s mlijekom, cimetom i bananom
- Kuhano jaje s integralnim kruhom i svježim sirom
- Jogurt s chia sjemenkama i komadićima voća
- Povrtna juha ili blagi omlet, ako im više odgovara slani doručak
Važno izbjegavati:
- Previše soli (posebno ako postoji visoki tlak)
- Teško probavljive namirnice
- Dugotrajno gladovanje - jer može utjecati na ravnotežu šećera u krvi i snagu
