Doručak za odrasle i starije

Odrasli često preskaču doručak zbog žurbe, ali redovit, uravnotežen doručak može pomoći u održavanju razine energije, koncentracije i stabilne tjelesne težine. U ovoj životnoj dobi važno je balansirati ugljikohidrate, proteine i zdrave masti.

Primjeri dobrog doručka:

Omlet s povrćem i integralnim tostom

Jogurt s orašastim plodovima i voćem

Smoothie s voćem, zobenim pahuljicama i malo jogurta ili mlijeka

Sendvič s puretinom, avokadom i svježim povrćem

Ako osoba ima specifične ciljeve - poput mršavljenja, povećanja mišićne mase ili kontrole šećera - doručak se može dodatno prilagoditi uz savjet nutricionista.

Doručak za starije osobe - lakše probavljiv i bogat hranjivim tvarima

S godinama se metabolizam usporava, a apetit može oslabjeti. Ipak, kvalitetan doručak pomaže u održavanju energije, snage mišića i zdravlja kostiju. Starije osobe često trebaju više proteina, kalcija i vlakana, ali u obliku koji je lakše probavljiv.

Primjeri primjerenih doručaka:

Topla zobena kaša s mlijekom, cimetom i bananom

Kuhano jaje s integralnim kruhom i svježim sirom

Jogurt s chia sjemenkama i komadićima voća

Povrtna juha ili blagi omlet, ako im više odgovara slani doručak

Važno izbjegavati:

Previše soli (posebno ako postoji visoki tlak)

Teško probavljive namirnice

Dugotrajno gladovanje - jer može utjecati na ravnotežu šećera u krvi i snagu

