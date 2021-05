38. izdanje Tjedna suvremenog plesa

Novo, 38. po redu izdanje Tjedna suvremenog plesa, najvećeg međunarodnog plesnog festivala u Hrvatskoj, održat će se od 7. do 19. lipnja na nekoliko zagrebačkih lokacija: u Zagrebačkom kazalištu mladih, Zagrebačkom plesnom centru te Histrionskom domu.

Tijekom trajanja festivala, publici će se predstaviti recentni projekti niza umjetnica i umjetnika; u Zagreb tako u lipnju stižu vodeća imena europske plesne scene, a svoje radove izvodi i niz domaćih plesnih umjetnika.

Na Tjedan stiže Arno Schuitemaker, jedan od vodećih i najprogresivnijih plesnih umjetnika i koreografa u Nizozemskoj, dobitnik prestižne VSCD nagrade - 'Oscara nizozemske plesne scene', koji će predstaviti svoj recentni projekt If You Could See Me Now. Svojim specifičnim pristupom izvedbi i plesu, Schuitemaker stvara intenzivne radove - kroz snažnu integraciju kontinuiranog pokreta uz elektronsku glazbu i impresivan dizajn svjetla, njegove interdisciplinarne izvedbe pružaju posjetiteljima nesvakidašnje iskustvo, svaka na jedinstven način.

Simon Mayer jedno od najznačajnijih imena austrijske plesne scene, a na Tjednu će izvesti predstavu Sons of Sissy. U tom zabavnom i dirljivom djelu, Mayer se fokusira na svijet tradicionalnog folk plesa i folk muzike Gornje Austrije, odakle sam potječe. Na eksperimentalan način četvorica izvođača i glazbenika koriste tradicionalnu alpsku glazbu, skupne plesove i ritualne prakse. Oslobađajući se konzervativizma i konvencija, uz dozu humora, uspostavljaju neviđenu fuziju umjetničkih reinterpretacija.

Program uključuje i gostovanje renomiranog izraelsko-talijansko-njemačkog autorskog dvojca Avija Kaisera i Sergia Antonina koji se u predstavi When Air Is Still Around suočavaju s vlastitim tijelom, prirodom, okolinom i svojim odnosom. Djelo uključuje originalne fragmente i varijacije iz simfonija Ludwiga van Beethovena, čiji je 250. rođendan proslavljen u 2020. godini. Kaiser i Antonino zajedno rade i djeluju već gotovo 20 godina uz više od 20 plesnih radova za koje su ostvarili brojna priznanja i izvodili diljem Europe, SAD-a i Izraela.

Na 38. TSP stižu i slovenska koreografkinja i plesačica Urška Centa (One), francusko-belgijska koreografkinja, pjesnikinja, plesačica Claire Huber (As we drove short short horizon-lines). Domaću plesnu scenu predstavljaju Petra Hrašćanec (Samo), Matea Bilosnić (Klown), Jasna Vinovrški i Koraljka Begović (About Death And Dying), Nastasja Štefanić (As we drove short short horizon-lines) te Saša Božić (Kabinet čud(ovišt)a).

Tjedan suvremenog plesa međunarodni je festival u Hrvatskoj s najduljom tradicijom te jedan od najvećih festivala suvremenog plesa u regiji. Organizator je Hrvatski institut za pokret i ples (HIPP), a umjetnička ravnateljica plesna umjetnica i koreografkinja Mirna Žagar.

Tijekom proteklih 37 godina, Tjedan suvremenog plesa predstavio je gotovo tisuću djela renomiranih svjetskih umjetnika te producirao preko stotinu premijernih izvedbi domaćih autora, postavši tako platforma za promociju i afirmaciju niza generacija hrvatskih koreografa i plesača. Detaljnije informacije objavljujemo uskoro.

Pokrovitelji: Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske i Grad Zagreb. Potpora partnera: Francuskog instituta i Programa Teatroskop, Veleposlanstvo Države Izrael u Republici Hrvatskoj, Udruga izraelsko prijateljstvo