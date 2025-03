Nagrade 18. Gumbekovih dana

Gumbekovi dani, međunarodni kazališni kabaretni festival posvećen nezaboravnome Mladenu Crnobrnji Gumbeku, glumcu i kabaretnome majstoru koji je svoju posljednju ulogu odigrao u Histrionu 1999., na Opatovini, u predstavi Doktor pod mus, ove su godine došli do punoljetstva, Na 18. Gumbekovim danima, održanima od 7. do 28. ožujka, prikazano je 15 žanrovski raznolikih kabaretnih predstava pred prepunim gledalištima, uz ovogodišnju novost, projekciju dvaju filmova o cabaretu. Godine 2008. glumac Zlatko Vitez, alfa i omega Histriona, odlučio je pokrenuti Gumbekove dane kao festival cabareta, performativne forme koja u Zagrebu okuplja publiku više od sto godina, satirično se, ironično i kritički, s duhovitim štihom i tematskom paletom referirajući na uvijek izazovnu svakodnevicu.

Ocjenjivački sud 18. Gumbekovih dana dodijelio je posebno priznanje mladom glumcu Janu Kovačiću za izvedbu glazbeno-scenske monodrame BALADE Zagrebačkoga gradskog kazališta Komedija, nastaloj prema Baladama Petrice Kerempuha. U predstavi nastaloj iz diplomskoga ispita scenskog govora na Akademiji dramske umjetnosti, pod mentorstvom Alme Price, mladi se glumac, koji u njoj glumi, svira i pjeva songove, a koji je Krležin tekst adaptirao, uglazbio i režirao, hrabro i glasovno osviješteno suočio s antologijskim tekstom hrvatske književnosti i njegovim posebnim idiomom i idiolektom. Metateatralno spominjući svoje početne strahove i neizvjesnosti, pokazao je suvereno raznovrsnost svojih talenata, s agramerskim štihom i u decentnom kostimu Mirjane Zagorac šarmantno komunicirajući s publikom, uvodeći lutku kao izvrsnoga sugovornika i spretno je i duhovito animirajući.

Ocjenjivački sud 18. Gumbekovih dana dodijelio je posebno priznanje predstavi CABARET FATAL redateljice i koreografkinje Matee Bilosnić, dramaturginje Nikoline Raftaj, scenografkinje i kostimografkinje Zdravke Ivandije Kirigin, autora glazbe Nenada Kovačića i plesačica Petre Chelfi, Martine Tomić i Ivane Pavlović u produkciji Tras studija i KunstTeatra. U iznimno domišljenoj plesnoj predstavi s kabaretnim štihom izvođačice posebno razrađenim pokretom, ležerno mijenjajući forme, izvedbene kreacije, odnose, kostime i identitete, stvaraju klaunovski plesni narativ profesionalno, glumstveno, znalački, uz efektne duhovitosti u interakciji s publikom, u spoju s glazbenim, svjetlosnim i scenskim efektima donoseći čistu i začudnu umjetničku kreaciju.

Nagrada za najboljega glumca na 18. Gumbekovim danima dodjeljuje se glumcu MATIJI ŠAKORONJI koji u predstavi nastaloj na temelju Petitgirardova teksta Prekid preko veze Kazališta Moruzgva producentice Ecije Ojdanić, u režiji Krešimira Dolenčića čini sa svojim kolegama glumcima, Petrom Kurtelom i Filipom Detelićem, muško-ženski ljubavni trokut stvarajući začudni, urnebesno duhoviti kazališni svijet s kabaretnim elementima, mimetički odraz zbilje, bez velikih kazališnih sredstava i glumačkih alata. U tekstu koji propituje odnose i koegzistiranje u otuđenome društvu muškarac na rubu ljubavnoga prekida unajmljuje agenta za prekidanje veze, ali se predomisli i tako nastaje niz transformacija i obrata u kojima se Šakoronja izvrsno snalazi, dajući uvijek svojim partnerima prostora za suigru, rastući glumački prema kraju ove komedije zabuna, profesionalno, nikad ne izlazeći iz uloge, pokazujući i dokazujući glumački talent i posvećenost u različitim scenskim formama.

Nagrada za najbolju glumicu na 18. Gumbekovim danima dodjeljuje se glumici Mini Lazarević koja u predstavi Ljubav iza kulisa suautora i suredatelja Vladimira Posaveca Tušeka i Mine Lazarević, u produkciji Udruge Kazalište bina iz Zagreba i Mito & produkcija iz Beograda, uz šarmantnoga kolegu glumca Posaveca Tušeka, rekreira zajednički život s autobiografskim i dokumentarističkim elementima, lagano i suptilno uvodeći publiku u svijet zavođenja, zaljubljivanja, trajanja na sceni i za scene, uz moćno i nadmoćno umijeće pjevanja i glume kojim stvara začudan kod odvodeći publiku u neki drugi, zasanjani svijet, nostalgično vrijeme davnih kabareta i probuđenih ljubavi i empatičnosti, romantike i nježnosti. Profesionalnu dramsku umjetnicu krasi ležernost i sigurnost na sceni, nenametljivost i glumačko umijeće, čak i kad glumi s gipsom na nozi, posvećenost, opuštenost, decentnost u rekreiranju ljubavno-glumačkoga puta od ushićenja do zasićenosti, ljubomore, patnje, ali i ustrajanja u ljubavi iznad svega, uz duhovite dijelove, dojmljive scenske segmente i eleganciju.

Nagrada za najbolju predstavu u cjelini na 18. Gumbekovim danima dodjeljuje se predstavi IVA I GLORIA u produkciji Kerekesh teatra iz Varaždina, u kojoj su glumice, dramske umjetnice Iva Šimić Šakoronja i Gloria Dubelj i autorice teksta i izvođačice. Zagrepčanka i Dubrovkinja koje su iznimnu popularnost doživjele u formi Tik Toka, iz online forme, u režiji Jana Kerekeša, istražujući glumačkim sredstvima puls i senzibilnost publike, oblikuju predstavu koja je, iako je premijera bila nedavno, već potpuno zaživjela na kazališnim daskama koje, invertirano, sad postaju novi medij i platforma, scenski forum na kojemu i s kojega prijateljice, u predstavi neuspješne studentice glume, sad spremačice u kazalištu, djelomično autobiografski i dokumentaristički duhovito komentiraju zbilju. Prije dolaska pravih glumaca i ozbiljnih predstava na kazališnu scenu one, zanesene pozornicom, kreiraju ludične miniperformanse, erotizirano i/ili decentno, presvlačeći se i mijenjajući identitete, transformirajući se minimalnim sredstvima u arhetipske Dubrovkinje, Zagrepčanke, Splićanke, Meksikanke, majke-helikoptere, muškarce, policajce, propit(k)ujući uspjehe i neuspjehe, izlaske, alkohol, duboku tugu ispod duhovitosti zbog neuspjeha i životne i profesionalne nerealizacije, uz off glas inspicijenta koji ih upozorava da je njihovo vrijeme na pozornici isteklo. Kazališna publika gotovo u transu, uz salve smijeha prati i odobrava svaki pokret, komunikaciju, geg, šalu, gestu glumica koje u izvrsnoj suigri stvaraju svoj poseban kazališni svijet.

Nagrada za izniman doprinos i razvoj cabareta dodjeljuje se na 18. Gumbekovim danima majstorici glume, glumici ARIJANI ČULINI! Arijana Čulina, komičarka, pjevačica, književnica, slikarica, a prije svega profesionalna glumica zaposlena u splitskome Hrvatskome narodnom kazalištu u kojemu je odigrala gotovo osamdeset uloga, vrsna i svestrana, školovana dramska umjetnica glumom se bavi od svoje dvanaeste godine kad je redatelj Dino Radojević na audiciji za Glumački studio u Splitu izrekao antologijsku i točnu rečenicu: Dobili ste novu komičarku. Od šesnaeste je godine profesionalno na sceni, glumi na filmu, na televiziji, sama piše uvijek aktualne kolumne za svoje stand up predstave od kojih je najpoznatija Goge Bjondina. Dobitnica brojnih nagrada, Nagrade Marul, Nagrade Marin Držić, Zlatne arene, Nagrade Hrvatskoga glumišta, koja je radila s najpoznatijim hrvatskim i svjetskim redateljima, Violićem, Parom, Magellijem, Radojevićem, Carićem, Delmestre, Golovkom, Plazibatom, Millerom, diplomirala je na Brechtu i gotovo ostala brehtijanska glumica. Odigrala je nebrojeno uloga u komedijama, mjuziklima, dramskim predstavama, operetama, Malu Floramye, Splitski akvarel, Orfej u podzemlju...., a oduvijek joj je iznimno bitna bila interakcija s publikom, a posebno kako publika diše. Prema riječima laureatkinje Gumbekovih dana, Arijane Čuline: Humor treba igrati najozbiljnije moguće, jer ako ga igrate neozbiljno, onda je to šmira ili kreveljenje. To nije humor. Postoji kod humorista još jedna mala stavka, a to je da se s tim treba roditi, jer ako se nisi rodio takav, to se ne može naučiti. Arijana Čulina rođena je glumica i to pokazuje na svim scenama i u svim žanrovima. Nagrada za izniman prinos i razvoj cabareta odlazi u prave i posebne glumačke ruke.