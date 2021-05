Binocular teatar & Kultura online

Nastala po originalnom predlošku bliskim, svježim, artikuliranim i razumljivim jezikom govori o duhovitoj strani odnosa muškarca i žene danas. Počinje susretom, te se njena priroda razvija kronološki da bi uskoro počela portretirati suštinu odnosa dvije ljudske jedinke unutar zahtjevnog ritma svakodnevnog života.

Otvoreno se može reći da smo uplašena i zbunjena bića te da kao takvi pružimo ruku jedni drugima da bi otkrili zajedničku ranjivost. Ono što se po žanru naziva romantičnom komedijom u našem izrazu poprima jednu blago ironičnu, auto referencijalnu dimenziju stvari. Prisjećamo se onih nesporazuma u kojima smo se pokušali razumjeti, dok su između nas stajale razlike koje smo nastojali premostiti. Da bismo što bolje opisali svu komiku partnerskog odnosa ne koristimo se samo autoironijom svih iskustava već parodijom na dramu kao takvu, koristimo se onomatopejom, oponašanjem životinja onako kao što su to radili u prvotnom ritualnom kazalištu.

Koristimo se narodnim i međunarodnim poslovicama, portretirajući divnu različitost svakodnevnice u punini njene predivne nesavršenosti, jer mess is magic. Temeljni je to izraz filmskog i dramskog sukoba u borbi spolova, te naše neprestane potrebe da se pokušamo shvatiti mrvicu više u tom neizbježnom sukobu. Tako da se drage volje suočavamo sa ovom biblijskom temom koja potječe od samog Adama i Eve. U pristupu ovoj tematici se ne držimo se suhe dokumentarnosti bilježenja točaka stvarnosti već sublimiramo jedno komedijsko tijelo double stand up pisma koje nastoji biti adekvatno i prezentno !

Igraju: Marija Kolb, Ivan Horvat

Glazbenici: Ivan Marincel, trombon

Sonja Domitrović, alt saksofon

Marketing Iva Cikojević

Plakat Tina Bauer

Asistent produkcije Željka Benčić

Režija : Borna Armanini