3 stvari koje psihoterapeuti ne vole čuti

Novo doba, novi običaji - prije smo mislili da će nas ljudi podozrivo gledati ako ideo kod psihoterapeuta, danas je to potpuno drugačije...

Sve više ljudi odlučuje posjetiti psihoterapeuta da bi poradili na sebi i riješili neke unutarnje probleme. Potrebna je dobra volja s obje strane, ali - postoji li nešto što ne treba govoriti na ovim sastancima ili nešto što psihoterapeuti ne vole čuti?

Najvažnije je biti iskren, ali postoji nekoliko rečenica koje možda nemaju najbolji efekt na sam proces, iako same po sebi nisu loše, piše Pure Wow.

"I vi biste učinili isto, zar ne?" - kao i u svakoj drugoj vezi, ni u onoj s psihoterapeutom nije poželjno drugome stavljati riječi u usta i unaprijed pogađati što on misli. Psihoterapeut će vam sigurno reći što misli o nekoj situaciji ili vašem postupku, ali niste dužni poistovjećivati se s onim što vam on ili ona kaže. To je i dalje vaš život, ne njihov. Ovo je izravno povezano s činjenicom da su takvim situacijama osjećamo ranjivo. Zbog toga pokušavamo igrati na kartu identifikacije i pozitivne povratne informacije. Povjerenje treba graditi polako i pažljivo.

"Kaži mi što da radim" - uloga psihoterapeuta je da pomogne pacijentima ojačati samopouzdanje. Oni ne trebaju upravljati životom svojih pacijenata niti donositi odluke umjesto njih. Ako ste odlučili potražiti pomoć psihoterapeuta, nemojte pomisliti da će on bolje od vas upravljati vašim životom. On će vam dati svjete kako da poboljšate svoje ponašanje i uz njegovu pomoć ćete možda doći do uzroka problema koji vas muče. Ali, vaše odluke, reakcije i ponašanje ovisit će i dalje isključivo od vas i od toga koliko ste u međuvremenu napredovali.

"Potpuno se slažem" - naravno, poželjno je da na sesijama s psihoterapeutom postoji suglasnost i da oboma bude ugodno. To je u konačnici jedini način da se napreduje. Međutim, ako pacijent prihvati sve što terapeut kaže bez diskusije i bilo kakve kritike, to može dovesti do opuštanja i stagnacije. Postoji šansa da vam nečiji stil terapije potpuno odgovara, ali ako postoji nešto što vas muči, bolje je na to ukazati nego šutjeti. Također je u redu ako vam netko jednostavno ne odgovara potražiti drugog psihoterapeuta.