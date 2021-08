Evo kako je razmišljao Tesla

Nikola Tesla je bio genije koji je promijenio svijet, o tome nema razgovora - sve što nam je ostavio tijekom godina ostavio je sasvim drugi i novi svijet.

No, uz to je stalno radio na projektima i često ih realizirao do kraja. Imao je i čudne navike poput spavanja od samo dva sata.

No, ono što je ostvario ne bi bilo moguće bez preciznog seta pravila za povećanje produktivnosti.

>> Koliko smo blizu znanosti Zvjezdanih staza? >>

Radite sami - poput mnogih inovatora i kreativnih likova i Tesla je zastupao tezu da se treba osamiti tijekom stvaranja i razmišljanja. Ovo je jedan od njegovih čuvenih citata: "Um je oštriji i koncetriraniji u osami i neprekidanoj samoći. Za razmišljanje nije neophodan bilo kakav veliki laboratorij. Originalnost pristiže iz osame oslobođene utjecaja koja nam ošteti kreativni um. Budite sami, to je tajna izumitelja, budite sami, tada se ideje rađaju."

>> Misteriozni izgubljeni izumi >>

Razmišljanje - Nikola Tesla je često govorio da može zamisliti strojeve i rijetko je pravio nacrte prije početka rada na njihovoj izgradnji. Ovaj proces vizualnog razmišljanja nije svojstven svim ljudima, ali je osnovna ideja da se jednostavno treba koncentrirati na konačni proizvod. Za kreativno razmišljanje često je neophodno da se opustite i poradite na problemu u svojoj glavi. U svojoj autobiografiji Tesla ovako opisuje proces: "Moja metoda je drugačija. Ja ne žurim s konkretnim radom. Kada dobijem ideju ja odmah krenem s izgrađivanjem u svojoj mašti. Mijenjam konstrukciju, radim popravke i upravljam strojem u svojoj glavi. Potpuno je nebitno za mene testiram li turbinu u glavi ili u radionici. Primijetim čak i ako ne radim dobro. Razlike nema, a rezultat je isti." Veliki znanstvenik nije rođen s ovim vještinama, nego je radio određene vježbe kao dijete kako bi unaprijedio rad mozga.

>> I Tesla se bojao svog duhovnog radija >>

Šetnje - poznato je da odlazak u kratku šetnju ima svoje prednosti kada je u pitanju kreativnost. I Tesla je izgleda bio ovakvog mišljenja, a iako su njegove šetnje postale dio opsesivno-kompulzivnog ponašanja, on je nekoliko „eureka" trenutaka imao upravo tijekom njih. Jedna od njih donijela mu je ideju o naizmjeničnoj struji. Godine 1881. Tesla se preselio u Budimpeštu, oporavljajući se od živčanog sloma, a dok je s prijateljem šetao parkom recitirajući poeziju, odjednom mu je sinula ideja o naizmjeničnoj struji.

Eto, sad imate tri savjeta koji se mogu primjeniti u bilo kojem sustavu razmišljanja... pa krenite, polako ali sigurno...