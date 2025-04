Cres postaje čarobna pozornica mašte, povijesti i zajedništva

Čarobnjaci, vilenjaci i vitezovi će i ove godine na Cresu imati pune ruke posla! Nakon što su prošlog lipnja spasili grad Cres od krakena, naši hrabri avanturisti usput su probudili - zmaja. Upravo ta uzbudljiva priča postaje uvod u drugi Isle of Wonders festival koji će od 27. do 29. lipnja 2025. Cres pretvoriti u nezaboravnu otočku open-air konvenciju ljubitelja fantastičnih svjetova

Festival je najavljen spektakularnim trailerom snimanom na otoku, koji je u samo nekoliko dana zaokupio pažnju tisuća gledatelja i oduševio ljubitelje fantastike. Isle of Wonders i ove godine obećava tri dana bogatog programa koji će se odvijati po cijelom gradu.

I dok bardovi spremaju pjesme, pisari priče, vitezovi lašte oklope, a umjetnici grade skulpture, Isle of Wonders ostaje vjeran svojoj misiji: spajanju svjetova mašte s povijesnom jezgrom grada Cresa koji će tijekom festivala dobiti sasvim novu dimenziju. Grad će se transformirati u čarobnu pozornicu, gdje se isprepliću elementi bajke, povijesti, folklora i moderne pop-kulture.

Među zidinama palače Moise, ispod creske kule, na uskim ulicama starog grada i slikovitim trgovima, defilirat će poznati pisci, glumci, glazbenici, likovni umjetnici, majstori obrtnici, vitezovi i kostimirani junaci iz najpoznatijih filmskih i književnih saga. Među njima su i renomirani ilustratori iz cijelog svijeta koji će crtati motive po kojima su poznati. Jedinstveni crteži posljednjeg će dana festivala biti ponuđeni na dobrotvornoj dražbi čiji je prihod namijenjen Domu za starije osobe u Cresu.

Organizatori iz creske udruge Realms Long Forgotten Isle of Wonders najavljuju kao epicentar fantasyja i mašte - mjesto gdje svatko, od djeteta do odraslog posjetitelja, može pronaći prostor za igru, učenje i istraživanje fantastičnih svjetova. Ovako velik događaj koji obuzima cijeli grad znači da u njemu sudjeluju i svi mještani. Tako je nedavno održano predstavljanje na kojem je ekipa iz Realms Long Forgotten svojim sugrađanima predstavila novo izdanje festivala po kojem Cres postaje dodatno prepoznatljiv.

Iako je bogati program nadahnut svjetovima mašte još uvijek u izradi, poznato je kako će posjetitelji moći sudjelovati u radionicama mačevanja, streličarstva, izrade rukotvorina i minijatura. Osim toga, moći će zaigrati popularne društvene igre, okušati se u tematskim kvizovima, posjetiti izložbe inspirirane fantastikom, podržati svoje favorite na cosplay natjecanju, pogledati umjetničke performanse i uživati u večernjim koncertima glazbenih sastava. Među ostalima, publika će moći zaplesati na ritmove popularnog riječkog benda Belfast Food.

Na Isle of Wonders vraća se i Jed Brophy, glumac poznat po ulogama u Gospodaru prstenova, Hobbitu i seriji Rings of Power. Ljetos je obećao: "Vratit ću se i povest ću neke prijatelje sa sobom". Što je obećao, čini se da će i izvršiti. Koji to prijatelji dolaze s njim, doznat ćete uskoro.

"Bez obzira jeste li dugogodišnji fan fantastike, umjetnik koji traži inspiraciju ili jednostavno tražite bijeg u drugačiji svijet - Isle of Wonders je mjesto gdje će svatko pronaći nešto za sebe. Želimo da djeca i odrasli ta tri dana zaborave na probleme, na ekrane, i vrate se knjigama, igri, mašti i zajedništvu!" - poručuju organizatori iz udruge Realms Long Forgotten.

Ulaznice su već dostupne, a uz njih se mogu ostvariti posebni popusti i pogodnosti. Rezervirajte svoje mjesto na najvećoj fantasy avanturi ovoga ljeta - jer ovog lipnja, svi putevi vode na Cres. Posjetite službenu web stranicu Isle of wonders festivala na https://isleofwonders.com/ i ne zaboravite pogledati spomenuti trailer na https://www.youtube.com/watch?v=6aZW3AH3jxg&t=2s