Predstavljena nova informativna platforma za kreativne industrije – Mediakit.hr

Na jučerašnjem, 96. po redu Marketing Meet Up-u, održanom pred prepunom dvoranom Wespa Spacesa, službeno je predstavljena nova informativna platforma za sve koji žive i rade u svijetu marketinga, PR-a, medija i event managementa - Mediakit.hr.

Kako je tom prigodom istaknuo Maroje Sabljić, direktor i glavni urednik novog medija, riječ je o projektu koji je nastao iz stvarne potrebe struke:

"Hrvatska, zahvaljujući manifestacijama poput Dana komunikacija, Weekend Media Festivala, inicijativama poput Marketing Meet Upa te radu udruga kao što su HURA, HUOJ, HUDI, HND i mnoge druge, ima jednu od najsnažnijih i najzdravijih zajednica kreativnih industrija u regiji. No, unatoč tome, još uvijek nije imala medij koji sve te događaje, ljude i novosti sustavno i kvalitetno prati. Tu prazninu sada nastojimo ispuniti s Mediakit.hr - platformom koja želi biti pouzdan partner, podrška i glas struke."

Najavljena i konferencija za mlade kreativce - BrandNew



Tijekom predstavljanja, Sabljić je najavio i prvi veliki projekt pod okriljem nove platforme - konferenciju BrandNew, namijenjenu mladim kreativcima. Održat će se 27. svibnja u Kinu SC u Zagrebu, povodom Međunarodnog dana marketinga.

Konferencija je osmišljena za studente marketinga, PR-a, novinarstva i event managementa, kao i za agencijske juniore i početnike u industriji.

"Želja nam je studentima približiti barem djelić inspiracije i iskustva koje njihovi stariji kolege doživljavaju svake godine u Rovinju - i to barem dvaput. Kroz anketu smo istražili njihove interese i želje te im pripremili vrhunski program predavanja i panel diskusija - skrojen upravo za njih."

Program će kulminirati večernjim partyjem uz nastup mladog benda The Kids from the Sky, za koji će se, kako kaže Sabljić, "tek čuti - i to glasno."

Više informacija potražite na:

mediakit.hr

brandnew.hr