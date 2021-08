Odlučili ste se za stambeni kredit? Na što sve treba pripaziti

Konačno ste se odlučili za kupovinu nekretnine, ali niste te sreće da ste naslijedili novac?

Logično je očekivati kako će te iskoristiti jedan od nekoliko mogućih izvora financiranja kupovinu vaše nekretnine.

Svaki način financiranja nosi svoje prednosti i mane. Odlučili ste se za stambeni kredit kao izvor financiranja? Onda pripazite na ovih par detalja koje ćemo pojasniti u nastavku teksta.

Što je kreditna sposobnost?

Prije nego se uputite u troškove vezane uz stan, bilo da su plaćanje agencije ili čak kupovina namještaja, strpite se dok vam kredit nije odobren. U praksi se često dogodi da ljudi odluče kupiti nekretninu i pripreme sve osim samog kredita koji je ključan korak.

Kako bi spriječili da se ovako nešto ne dogodi i vama, tu nam u pomoć dolazi kreditna sposobnost. Ovaj pojam ne označava ništa drugo nego provjeru koju banka mora napraviti kako bi odlučili hoće li vam izdati kredit. Drugim riječima, oni ustvari provjeravaju jeste li Vi u stanju plaćati kredit i koliko su vam stabilna novčana primanja.

Do prije nekoliko godina je bilo puno lakše dobiti stambeni kredit i provjere kreditne sposobnosti su bile puno manje. To je dovelo do problema jer puno ljudi kasnije nije moglo otplaćivati svoj kredit i banke bi im oduzimale nekretnine za podmirenje duga. Kako bi se ovakav scenarij spriječio, HNB je zakonski naredio bankama da moraju raditi strože kontrole kreditne sposobnosti svojih korisnika.

Što se sve gleda kod kreditne sposobnosti?

Redovna primanja - Jeste li zaposleni za stalno ili radite privremeni posao? Banke preferiraju ako imate ugovor na neodređeno. Što dulje radite, to ste u većoj prednosti

Za koju tvrtku radite? - Radite li za tvrtku koja dobro posluje ili je pred gašenjem? Logično je očekivati da prednost imaju oni koji rade kod dobrostojećeg poslodavca

Bračni status - Ako vam je suprug ili supruga u dugovima, to može negativno utjecati na vašu kreditnu sposobnost

Redovno plaćanje obveza - Banke prate vaš "odnos" prema novcu. Svaki put kad kupite nešto na rate, plaćate li redovno rate ili ponekad preskočite? U slučaju da redovno podmirujete svoje obveze, to je plus za vas!

Jeste li dužni nekome? Sa svakim dugom vaša se kreditna sposobnost smanjuje. Idealno je ako nemate nikakvih dugovanja prema banci ni drugima.

Ovo su neke od najčešćih stavki koje se gledaju kad se osoba odluči za stambeni kredit. Ovisno o banci, tu može biti još dodatnih provjera koje možete saznati prilikom razgovora s bankarom. Naš savjet je da redovno podmirujete sve obveze koje imate prema banci jer to uvijek izgleda dobro za ugovaranje kredita.

Koliko je stambeni kredit siguran?

Kad čujemo riječ kredit, najčešća asocijacija je nešto negativno, no to uopće ne mora biti slučaj. Stambeni kredit za mlade je često jedini način za kupovinu nekretnine ako ste u dvadesetima i nemate veliku ušteđevinu.

Naravno, svaki stambeni kredit sa sobom nosi određeni rizik jer ga morate otplaćivati svaki mjesec. Nitko ne može garantirati da će te za vrijeme trajanja kredita biti stalno zaposleni, svašta se može dogoditi. Postoje različiti koraci koje trebate poduzeti kako bi smanjili rizik od negativnog scenarija, a mi vam donosimo neke od njih: