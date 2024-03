3 najgora doručka na svijetu

Doručak je najvažniji obrok u danu, stoga je važno odmah na početku dana jesti dobru hranu. Dijetetičarka Krutika Nanavati otkrila je koje bi se namirnice trebalo izbjegavati tijekom doručka. Kao razlog ističe to što imaju negativne učinke na razinu glukoze u krvi i mogu utjecati na debljanje.

Bijeli kruh - bijeli kruh mnogima je glavna namirnica za doručak, a povezuje se s porastom glukoze u krvi i debljanjem zbog visokog glikemijskog indeksa i niskog sadržaja vlakana, prenosi portal She Finds. Nanavati tvrdi da bijelom kruhu "nedostaju vlakna i stoga se brzo probavlja. To dovodi do trenutnih skokova glukoze i naknadnih padova, izazivajući glad i prejedanje".

Jogurti s okusom - iako su vrlo ukusni, jogurti s okusom sadrže dodane šećere, sirupe i umjetna sladila koja pridonose većem glikemijskom opterećenju. Konzumacija ovih zaslađenih jogurta može dovesti do brzog porasta razine glukoze u krvi, što je opasno za osobe s dijabetesom, ali i stvara probleme onima koji žele kontrolirati svoju težinu. "Često prepuni dodanih šećera, jogurti s okusom mogu naglo povećati razinu glukoze u krvi i pridonijeti kalorijskom višku", objašnjava dijetetičarka.

Prerađene žitarice - prerađene žitarice, koje se često reklamiraju kao odlična opcija za doručak, mogu se povezati s porastom glukoze i utjecati na debljanje. Ove žitarice često sadrže visoke razine rafiniranih ugljikohidrata i dodanih šećera, što uzrokuje brz porast razine glukoze u krvi nakon konzumacije, objašnjava dijetetičarka.

Dakle, doručak obavezno, no ovakve stvari - ama baš nikad!