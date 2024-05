27. Festival alternativnog kazališnog izričaja FAKI

Autonomni kulturni centar Attack vas poziva na 27. izdanje Festivala alternativnog kazališnog izričaja - FAKI koje će se održati od 27. svibnja do 02. lipnja u prostorima udruge u bivšoj tvornici lijekova Medika, Zagrebačkom plesnom centru, Sceni Ribnjak, cirkuskom šatoru Cirkobalkana u dvorištu Pogona Jedinstvo te Garaži Kamba.

Tema 27. FAKI Festivala je "Utopija - (ne)mogući svjetovi".

Možemo li zamisliti društvo bez nasilja, nejednakosti, ratova, atomske bombe, buržoazije, nafte koja diktira cijenu života? Postoji li svijet bez ekoloških katastrofa, izrabljivačkih poslova, korumpiranih političara, podizanja bodljikavih žica, rasizma, policijske represije, evikcije naših skvotova? Možemo li zamisliti svakodnevicu bez gentrificiranih kvartova i turistifikacije? Je li moguće osmisliti zajednicu bez bijelog čovjeka koji porobljava i kolonizira, bez depresije i anksioznosti, religija koje pozivaju na mržnju, ubojstava transrodnih osoba, crkve i države koje ulaze u naše maternice, femicida, izrabljivanja životinja u svrhu profita, trovanja zemlje pesticidima? Je li moguć život bez bogova i bez gospodara?

Je li utopija ostvariva?

Je li utopija i dalje zamisliva?

Treba li utopija ostati neostvarena kako bi nas ideja nastavila gurati da i dalje pokušamo ostvariti bolji mogući svijet?

Ove godine pozivamo vas da ne zaborave maštati o drugačijim i boljim svjetovima. U nadi da se nismo previše umorile/i od kritičkog preispitivanja i promišljanja aktualnih društvenih problema, želimo podsjetiti na to da je maštanje utopističkih svjetova itekako pobuna. Umjetnici i umjetnice prezentirati će svoje i zajedničke vizije utopija koje uspijevaju progovarati o društvenim, političkim, ekonomskim i ekološkim problemima, ali koje nude nužan izlaz unutar umjetničkog izričaja.

Ulaz na sve izvedbe i radionice je besplatan!

FESTIVALSKI PROGRAM

PONEDJELJAK | 27.05.

19:00 - 19:30 Rad u nastajanju "FOR THE WORLD WE'RE AFTER" | Roberta Ceginskaite, Fionnuala Doyle Wade, Aindriú de Buitléir [Filmski studio Medika]

20:00 - 23:00 Izložba "UTOPIA DREAMS" | Faded Code [Galerija Siva]

UTORAK | 28.05.

10:00 - 13:00 Radionica "LABORATORIUM THEATRE" | Bea Insa [Zagrebački plesni centar]

18:30 - 19:30 Performans + Radionica "(IN)VISIBLES" | Empiria teatar [Scena Ribnjak]

20:00 - 20:40 Performans "RADNI NASLOV: UTOPIJA" | Helena Grčić, Natalija Pintarić, Marina Brkić, Ivo Miočić, Goran Kovačević, Jelena Maurin, Marijan Josipović, Nikolina Odobašić, Ives Buljan Gladović [Filmski studio Medika]

SRIJEDA | 29.05.

10:00 - 13:00 Radionica "LABORATORIUM THEATRE" | Bea Insa [Zagrebački plesni centar]

15:00 - 19:00 Radionica "THEATER OF LIGHT" | Marijan Josipović, Nikolina Odobašić [Filmski studio Medika]

20:00 Video instalacija + Performans + Razgovor s umjetnicom "VISIBILITY IS A TRAP" | Klara Kusa [Garaža Kamba]

ČETVRTAK | 30.05.

18:30 - 19:30 Performans "AS SHE TELLS IT" | La Pacheca Collective [Filmski studio Medika]

21:00 - 22:10 Performans "DEEP FRIED STATE" | The Mainstream Official [Cirkobalkana šator]

PETAK | 31.05.

12:00 - 15:00 Radionica "BECOMING A GREEN MAN" | Sanna Toivanen & Oscar Luko [Infoshop Pippilotta]

20:00 - 20:20 Performans "MANIFEST" | Aurora Caja [Filmski studio Medika]

SUBOTA | 01.06.

18:00 - 18:50 Performans "THE NOT-SO-GREEN MAN" | Sanna Toivanen, Oskar Luko & Dan Dawes [TBA]

19:30 - 20:00 Rad u nastajanju "MOVE-MENTAL: Performing Resistance on the Conformism Age" | Mo Sirra [TBA]

21:00 - 21:45 Performans "KONS" | KUD Format [Filmski studio Medika]

NEDJELJKA| 02.06.

19:00 - 19:45 Performans "ARBAJT 2.0" | Arbajt Kolektiv [Medika yard]

Adrese lokacija:

AKC Medika - Pierottijeva 11, 10000 Zagreb

Galerija Siva

Filmski studio Medika

Garaža Kamba - Ilica 37, 10000 Zagreb

Zagrebački plesni centar - Ilica 10, 10000 Zagreb

Cirkobalkana šator - Trnjanska struga 34, 10000 Zagreb

Scena Ribnjak - Park Ribnjak 1, 10000 Zagreb