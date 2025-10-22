Zvučko slavi Noć vještica

Nakon niza uspješnih izdanja u ljetnom vrtu Vintage Industrial Bara, Zvučko - omiljena dječja DJ slušaonica i kreativni program za najmlađe - seli u zatvoreni prostor Grif Bara, gdje će u subotu, 1. studenoga od 10 do 13 sati, održati svoje posebno Halloween izdanje.

Ovaj put Zvučko donosi pravu jesensko-zabavnu čaroliju - djeca i roditelji pozvani su da zajedno proslave Noć vještica, zaplešu pod maskama i uživaju u glazbi, igri i kreativnim radionicama. Organizatori su pripremili i dress code - maske svih boja, oblika i ideja više su nego dobrodošle, a naglasak je, naravno, na mašti i veselju.

U središtu programa ponovno je DJ slušaonica - prostor ispunjen pažljivo odabranom glazbom prilagođenom djeci, ali i zabavnom za roditelje. Uz glazbu, mališani će moći sudjelovati u kreativnim radionicama uz animatora, izrađivati vlastite jesenske ili „strašne" ukrase, crtati, plesati i istraživati kroz igru.

Zvučko ostaje vjeran svojoj misiji - ponuditi kvalitetan i pristupačan kulturni sadržaj za djecu i roditelje, spojiti glazbu, igru i stvaranje te omogućiti obiteljima da zajedno provedu ugodno i opušteno subotnje jutro.

Izvadite maske i osmijehe - i dođite zaplesati s najveselijom ekipom u gradu. Zvučko Halloween edition obećava dobru glazbu, puno smijeha i maštovitu atmosferu koju će pamtiti i djeca i roditelji.

Program organizira Dostava zvuka