Smrdljivi Martini izbacili prvi album Rhapighaster Nebuloza

Smrdljivi Martini su u posljednjih nekoliko godina iz srednjoškolskog sastava proizašlog iz sjajnog koncepta Superval, prerasli u punokrvni rock bend koji zaista treba vidjeti uživo. Nakon singlova "Dilema" i "Dani moje mladosti", danas su objavili i debut album.

Na albumu se nalazi 11 pjesama koje su autorski nastajale kroz nekoliko godina. Glazbu i tekst većinski potpisuje Lovro Urlić uz Nou Klemenčića i ostale članove benda, dok je bend bio zadužen za aranžmane i snimanje albuma. Produkciju albuma potpisuje Miha Crnić dok dizajn albuma potpisuje Juraj Janis Novoselec.

„Ovaj album je rađen dugi niz godina od naših davnih srednjoškolskih do studentskih dana. Sadrži puno sreće, radosti i dana moje mladosti te se nadamo da će se svidjeti svim našim prijateljima, neprijateljima, gurmanima, svekolikom pučanstvu, a najviše Ivanu. Zahvaljujemo svima koji su nam pomogli i živjeli!", rekli su momci iz benda.

"Neke pjesme su nastale kada su momci imali 15 godina, a neke kada su upisali fakultete. U svakom slučaju riječ je o zanimljivim pogledima današnjih adolescenata na vrijeme u kojem živimo, uz prilično ozbiljnu svirku. Primijenili su DIY pristup pa su sve i sami snimili, a za produkciju su odabrali svog vršnjaka koji ih najbolje može razumjeti. Sretni smo što ćemo im mi objaviti debitantski album. Svakako ih treba vidjeti uživo, pa iskoristite priliku u subotu 22.11. u Vintage Industrial Baru", rekao je Mudri Brk.

Bend čine Lovro Urlić, Noa Klemenčić, Nikola Andrašić i Zvonimir Curiš te od samoga početka sviraju autorske pjesme. Kako sami kažu, pjevaju o konkretnim problemima svoje generacije, pametnim, ali i glupim forama, najboljim kombinacijama hrane, ljubavi i svom gradu. Ovo ljeto odsvirali su brojne festivale kao što su Zagreb Beer Fest, Pine Fest, Zlarin Street Music Festival, RockLive festival i drugi.

Iduća prilika za vidjeti bend uživo je 22.11. je na koncertu "Mudri Brk predstavlja" u zagrebačkom Vintage Industrialu gdje će predstaviti album prvijenac te zasvirati prije bendova Ki Klop i Tidal Pull.

Ovdje možete preslušati album: https://bfan.link/rhaphighaster-nebuloza

A evo i Dani moja mladosti:



