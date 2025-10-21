Heidenfest premijerno u Zagrebu

Nakon 18 godina od svog prvog izdanja, Heidenfest konačno stiže u Hrvatsku. Paganfest u veljači bio je neviđeni metal spektakl, nešto slično očekuje se i 21. siječnja 2026. u Boogaloou. Zagrebačku publiku u svijeta pagana, folka, trolova i Vikinga odvest će čak pet bendova: Korpiklaani, koji se nakon šest godina vraća u Hrvatsku, a tu su još Finntroll, Heidevolk, Trollfest i The Dread Crew of Oddwood. Pretprodajna cijena ulaznica je 45 eura i mogu se nabaviti preko Hangtime weba, a ako ih kojim slučajem ostane, na dan će koštati 50 eura. Fizičke ulaznice dostupne su u Dirty Old Shopu. Link: https://bit.ly/4mBTrRE

Korpiklaani je finski folk metal bend iz Lahtija, osnovan 1993. godine, koji je prvotno djelovao pod imenima Shamaani Duo i Shaman, a od 2003. nosi današnje ime. Njihova glazba kombinira heavy metal s tradicionalnim folk instrumentima poput harmonike i violine, a tekstovi su često inspirirani prirodom, mitologijom i veseljem uz pokoje pićence. Bend predvodi pjevač i gitarist Jonne Järvelä, a aktualna postava uključuje i Kallea "Canea" Savijärvija (gitara), Jarkka Aaltonena (bas), Samija Perttulu (harmonika), Samulija Mikkonena (bubnjevi) i Ollija Vänskäa (violina). Diskografija im broji brojne albume, najnoviji od njih "Rankarumpu" objavljen je prošle godine.

Finntroll je finski folk metal bend iz Helsinkija, osnovan 1997. godine. Kombiniraju elemente black metala i death metala s tradicionalnim finskim folklornim stilom humppa, a većina pjesama što je veoma zanimljivo, pjevana je na švedskom jeziku. Tekstovi često tematiziraju mitove, trolove, sukobe između pretkršćanskih bića i ulaska kršćanstva u imaginarne prostore trolova. Članovi u aktualnoj postavi uključuju: Mathias "Vreth" Lillmåns (vokal), Samuli "Skrymer" Ponsimaa (gitara), Mikael "Routa" Karlbom (gitara), Sami "Tundra" Uusitalo (bas), Aleksi Virta (klavijature), Henri "Trollhorn" Sorvali (klavijature/gitara u studijskim posljedicama) i Heikki "Mörkö" Saari (bubnjevi).

Trollfest (stilizirano kao TrollfesT) je norveški folk metal bend iz Osla, osnovan 2003. godine. Kombiniraju metal s folk elementima - harmonika, saksofon, gitare - i pišu tekstove većinom na izmišljenom jeziku "Trollspråk" (mješavina norveškog i njemačkog). Poznati su po zabavnom, energičnom nastupu i humoru, često tematizirajući trolove, pivo i partijanje, baš kako i priliči

Heidevolk je folk/viking metal bend iz nizozemskog grada Arnhema osnovan 2002. godine pod imenom Hymir. Njihove pjesme uglavnom su na nizozemskom jeziku, a tematski se bave prirodom, mitovima germanskog podrijetla i poviješću provincije Gelderland. Stil karakteriziraju čisti muški vokali (često u duetu), kombinacija snažnih metal riffova i folk melodija, te vrlo energični nastupi u što se zagrebačka publika već imala priliku uvjeriti.

The Dread Crew of Oddwood je američki "piratski" folk/metal bend iz San Diega, osnovan 2008. godine. Upotrebljavaju isključivo akustične instrumente, a zbog toga svoj stil zovu "heavy mahogany". Bend piše pjesme koje govore o piratstvu, pustolovinama, veselju, bitkama i temama koje prate atmosferu odmetništva i morske romantike.



Fb event: https://web.facebook.com/events/1141228787416000