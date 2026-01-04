AJMO! ponovno pokreće scenu

Druga sezona projekta AJMO! Ureda za izvoz glazbe Hrvatska u posljednja je tri mjeseca još jednom potvrdila koliko je snažna, raznolika i živa domaća koncertna scena izvan većih urbanih središta. Od Slavonskog Broda do Dubrovnika, od Sinja do Korčule, AJMO! je dao novi zamah klubovima u manjim gradovima i publici omogućio vrhunske koncertne doživljaje diljem zemlje.

Iza nas su bogati i dinamični koncertni mjeseci - listopad, studeni i prosinac - tijekom kojih je održan impresivan niz nastupa, a jednako snažan početak očekuje nas i u prvom dijelu 2026. godine.

Jesenska sezona AJMO! koncerata počela je u Sinju nastupom Ede Maajke u Rodilištu kulture 3. listopada, a nastavila se dan kasnije u Vinkovcima svirkom Bang Banga u klubu Hang Loose, dok su LHD & KinoZvuk svirali u dubrovačkim Lazaretima. Vinkovački Hang Loose je 11. listopada ugostio Kojote, dok su iste večeri Flaner i Gatuzo nastupili u Klubu kulture Križevci. Na istome mjestu AJMO! je nastavio svoj glazbeni put Hrvatskom 25. listopada uz kids from the sky, a Špiro&Tej + Rić su iste večeri svirali u kutinskoj Baraci. Listopadski program zaključen je uz LHD i melewai u benkovačkoj Pizzeriji Kod Pape

Koncerte u studenome otvorili su LHD u šibenskom Azimutu prvoga u mjesecu. Tri koncerta održala su se 8. studenoga: Gatuzo su nastupili u klubu Hang Loose u Vinkovcima, ABOP i Zagušljivi dim u čakovečkom Klubu Prostor "CeZam", a Nemeček su svirali u sinjskom Rodilištu kulture. Program u vinkovačkom Hang Looseu nastavio se svirkom Romane Orešnik 15. studenoga. Bend pocket palma nastupio je 21. studenoga u sisačkom Kazalištu 21, dok je Klapa Cambi dan kasnije svirala u CKO Pazin. Koncertni mjesec zaključen je 29. studenoga nastupom Luzera u šibenskom Azimutu te svirkom Klaustro/fonije i Pogona u Kući tambure u Slavonskom Brodu.



Dunije su u istom prostoru nastupile 6. prosinca, a iste večeri ABOP je rasplesao sisačko Kazalište 21. Pips, Chips & Videoclips i Soba 9 svirali su 12. prosinca u Baraci u Kutini, a Control Vertex nastupali su dan kasnije u labinskoj Lamparni. Dubrovački klub Lazareti 18. prosinca je ugostio ABOP i Eleven, a Ki Klop i Suze od Luka dan kasnije svirali su u CKO Pazin. Pips, Chips & Videoclips i Honey Badger oduševili su korčulanski K.U.M. 20. prosinca. Iste večeri su Mašinko, Sveto Dalmatinski i Novi normalni svirali u Pizzeriji Kod Pape u Benkovcu, a 20. prosinca sinjsko Rodilište kulture plesalo je uz Veju.

Protekloga vikenda, 27. prosinca, Edo Maajka, Ver Ballem & DJ Sanjin nastupili su u labinskoj Lamparni, dok je Ivan Grobenski svirao u šibenskom Azimutu. Porto Morto u sklopu AJMO! projekta svirali su iste večeri u Korčuli.



Pred nama je žestoki početak 2026. godine. Mangroove sviraju 3. siječnja u Azimutu, nakon čega se scena seli na Vis. U Komiži će 10. siječnja svirati Elemental, 15. siječnja Eleven, a u Pirkotovu Lulu dan kasnije stiže ABOP. U subotu, 17. siječnja pred benkovačku publiku u Dom kulture Benkovac dolaze Kries, dok će Pomelo Chess Society, Clone Age i Terror Trash svirati iste večeri u čakovečkom Klubu Prostor "CeZam". Kries u stižu i u Slavonski Brod i to 23. siječnja u Kuću tambure. Debeli Precjednik iste večeri sviraju u CKO Pazin. Dan kasnije, AJMO! koncerti zabavit će publiku od Labina do Dubrovnika. ABOP sviraju u Labinu, Mayales u Šibeniku, She Loves Pablo i Sixties u Korčuli, a ROLO i Ki Klop u Dubrovniku. Sisak, Korčula, Križevci i Kutina 31. siječnja imaju na rasporedu sjajnu koncertnu večer uz Eleven, Romanu Orešnik, DJECU!, Jaune Melonea i 30Zonu.

AJMO! se nastavlja i u veljači, potvrđujući da projekt dugoročno i sustavno gradi koncertnu infrastrukturu u manjim sredinama.



"Jako smo zadovoljni radom odabranih organizatora koji u svoja mjesta dovode žanrovski šarolike izvođače i time obogaćuju kulturni program svojih sredina. Osim toga svjedočimo stvaranju nekih novih kulturnih djelatnika u samim mjestima održavanja projekta, kao i edukaciji mlađe publike. Samim time ovaj projekt ispunjava u cijelosti svoju svrhu", kažu iz Ureda za izvod glazbe Hrvatska.



Projekt AJMO! zajednički provode Ministarstvo kulture i medija RH i Ured za izvoz glazbe Hrvatska. Na ovogodišnji javni poziv pristigle su 42 prijave organizatora (tri više nego prošle godine) te 370 prijava izvođača. Koncertni programi druge sezone projekta AJMO! realiziraju se od 1. listopada ove godine do 1. ožujka 2026. te je 15 organizatora dobilo po 10.000 eura sufinanciranja.



Donosimo popis odabranih organizatora (abecednim redom):

Art radionica Lazareti, Dubrovnik

Artevista - udruga za kulturu i umjetnost, Sisak

Centar urbane kulture Regenerator, Zabok

Centar za kulturu i obrazovanje Pazin, Pazin

Centar za mlade Čakovec, Čakovec

Galerija umjetnina grada Slavonskog Broda, Slavonski Brod

K.V.A.R.K. - Kreativni veznik alternativnog razvoja kulture, Križevci

KUM 2 - Korčulanska udruga mladih 2, Korčula

Labin Art Express, Labin

Pirkotova Lula, Komiža

retroPERSPEKTIVA, Vinkovci

Sinjski kulturni urbani pokret, Sinj

Udruga "Sunčani put", Kutina

Udruga Kolektiv 4B, Šibenik

Udruga Vlajter-ego Benkovac, Benkovac

Ova inicijativa nije samo financijska potpora organizatorima - ona je korak prema održivom i participativnom kulturnom modelu koji domaću glazbu čini dostupnom svima, bez obzira na mjesto stanovanja