Erotic Secrets of Pompeii u Tvornici kulture

Erotic Secrets of Pompeii u nedjelju, 2. studenog u Tvornici kulture promoviraju svoj novi studijski album „Pitchfork Libra". Bristolski art rokeri početkom listopada predstavili su svoje drugo studijsko izdanje, a uskoro ga sviraju za zagrebačku publiku.

Erotic Secrets of Pompeii - „Moving Sidewards into Lightning"

Erotic Secrets of Pompeii objavili su novi studijski album „Pitchfork Libra" koji predstavlja novo poglavlje u glazbenom putovanju benda. Kroz deset pjesama kvintet kombinira elemente new wavea i glam rocka te ih prelijeva u žanr takozvanog wonk rocka. ESOP karakteriziraju kaotična atmosfera, intrigantni stihovi ispunjeni genijalnim referencama i autentična slikovnost. „Pitchfork Libra" istražuje vječni ciklus rađanja, života, smrti i ponovnog rađanja - zmiju koja proždire vlastiti rep. Album prožimaju kozmički motivi i mitovi histerije grozničave plesne kuge, plešući na rubu uz ezoterična iskušenja. Od ekstaze i nepredvidljivosti do iskrivljenosti i neodoljivih rokerskih riffova.

Erotic Secrets Of Pompeii - „Bring Me Back from the Black Beyond"

Kritičar portala Louder Than War poslušao je album te opisao bend: Oni su Misterij, Književnost, Povijest, Fantazija, Mašta, Kazalište, (Zagrobni) Život... sažeti u format rock benda stvorenog za ozbiljnu zabavu i umjetničke uzlete, ocjenjujući izdanje čistom peticom. Erotic Secrets of Pompeii album su najavili singlovima „The Hand That Did The Deed", „Speak Medieval", „Bring Me Back from the Black Beyond" i „Moving Sidewards into Lightning", a svojim autentičnim zvukom i upečatljivim stilom privlače sve više slušatelja i izdvajaju se kao nova pojava na europskoj glazbenoj sceni. Novo izdanje promoviraju velikom turnejom koja će ih odvesti u klubove i na festivale diljem Europe - od Bristola, Milana, Edinburgha, Manchestera i Londona do zagrebačke Tvornice kulture.

Erotic Secrets Of Pompeii - „Utterly Rudderless"

„Pitchfork Libra" nasljednik je prvijenca „Mondo Maleficum" objavljenog u siječnju 2024. godine kojim je bend osvojio brojne radio stanice, među kojima je i legendarni BBC. ESOP su se na britanskoj, ali i europskoj sceni istaknuli kao bend svježeg, grotesknog zvuka koji upija simbolizam iz različitih medija, od povijesti i slikarstva, do filozofije i kemije. Njihov apokaliptični art rock tjera publiku na ples, a goth-disco numere osvajaju slušatelje.

Erotic Secrets of Pompeii, novo intrigantno ime na europskoj glazbenoj sceni, zapalit će plesni podij Tvornice kulture svojim kaotičnim melodijama i apokaliptičnim rokenrolom. Bristolski up and coming bend donijet će dašak engleskog rokenrola na zagrebačku pozornicu već ovog studenog.

Ulaznice po cijeni od 14 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice

kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa ili online u sustavu CoreEvent. Na dan koncerta

cijena ulaznice iznosit će 16 eura.