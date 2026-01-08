Letu štuke rasprodali prvi dan u Saxu, dodan novi datum u veljači

Točno godinu dana nakon zadnjeg posjeta klubu u Palmotićevoj, Letu štuke zakazuju novi proljetni susret u zagrebačkom Saxu. Vraćaju se u prostor koji su i prošlog puta dva dana zaredom rasprodali.

Novi susret dolazi i na krilima novog singla "Ljudska prava", kao i upravo objavljenog remixa za singl koji potpisuje Dubioza Kolektiv.

Letu štuke - "Ljudska prava" Dubioza Kolektiv remix

Novi singl "Ljudska prava" iskorak je u novu kreativnu fazu benda i prvi uvid u njihov nadolazeći i peti studijski album "Eter" koji će biti objavljen na proljeće. Dok nova pjesma daje osvrt na aktualnu društveno političku situaciju na ovim prostorima, novi album je, kažu, stilski i tematski šarolik.

Bend predvođen Dinom Šaranom, jednim od najutjecajnijih pop rock autora ovih prostora, zavrijedio legendarni status i označen je kao vodeće alter-pop ime u regiji. Specifični umjetnički izraz, društveno-politički tekstovi koji seciraju stanje u društvu, intimna i aktualna lirika dio su Šaranovog autorskog rukopisa kojeg struka i kolege stavljaju među vodeće autore regije. Uz prvi album "Letu štuke" i hitove "Minimalizam", "Šutiš" i "Mjesto za dvoje", uslijedili su albumi "Proteini i ugljikohidrati", "Brojevi računa" i "Topla voda".

Letu štuke i ovoga puta u Sax donose presjek dosadašnje karijere i hitove koji spajaju brojne generacije.

Ulaznice za drugi dan su u prodaji po cijeni od 22 eura, a dostupne su u sustavu CoreEvent.