Toma i Ledina

Toma se s pjesmom "Ledina," snažnom emotivnom baladom kojom je iskoračio iz svog prepoznatljivog modernog glazbenog izričaja, ponovo vraća na Doru. Riječ je o pjesmi visoke emocije, s jakim tekstom i izražajnom vokalnom interpretacijom koja odmah 'uvlači' i osvaja slušatelja svojom atmosferom. Na najpoznatijoj glazbenoj pozornici već je imao zapažene nastupe s pjesmama "Ocean of Love" i "In the Darkness'', pa će u ovom trećem pokušaju probati doći do green carda za Eurosong.

"Pjesma 'Ledina' govori o tuzi koja dolazi nakon što zaboli, ali i o utočištu kojemu pribjegavamo u trenutku najveće destrukcije. Radi se o intimnoj ispovijesti, o emotivnom stanju nakon prekida, o tihoj boli koja se javlja kad spoznamo da više nismo s osobom koju volimo. 'Ledina' je slika golog mjesta gdje je srce ostavljeno, bez zaklona, bez iluzija, gdje se pušta da vrijeme uradi svoje, koliko može. Pjesma opisuje i proces zacjeljivanja, otpuštanja i buđenja. Kako svaku sreću dijelimo s drugima, tako dijelimo i tugu, jer ona bude manja ukoliko ju nose i leđa ljudi oko nas." - o samoj pjesmi izjavio je Toma