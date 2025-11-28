Znate li koliko vam treba proteina dnevno?

Vjerujemo da vam je potpuno jasno da bi trebali svaki obrok isplanirati kako bi jeli na zdrav način, a uvijek imamo problema s unosom proteina - nikad dosta. A ako pritom još želite i skinuti višak kila, problemi se gomilaju... pa idemo to riješiti ;)

Proteini su omiljeni na dijeti - povećavaju mišićnu masu, pomažu u gubitku kilograma i izgradnji tijela, pa ne čudi da gotovo svi preporučuju povećani unos proteina kad želimo istesati liniju.

"Proteini su napravljeni od aminokiselina. Kako bi očuvali, regenerirali i potaknuli rast mišića, proteini su ključni", kaže Amy Kubal, nutricionistica, za Woman's Health. Međutim, to ne znači da se s njima ne može pretjerati.

No, da vidimo što kažu brojke. Preporučeni dnevni unos proteina je 0.8 grama po kilogramu vaše težine, tako da bi žena koja teži 60 kilograma trebala dnevno pojesti 48 grama proteina.

Ipak, u ovaj naizgled jednostavan izračun treba uključiti i ostale faktore - koji smo si cilj zadali, koliko se krećemo i kakve životne navike imamo.

"Što smo stariji i što smo aktivniji, brže trošimo mišiće za vrijeme tjelovježbe", tvrdi Kubal i dodaje kako te grupe ljudi moraju uzimati više proteina. Međutim, tijelo ima granicu do koje može iskoristiti te nutrijente. To je otprilike 30 grama po obroku.

Nemojte se bojati ako ste pojeli koji gram više jer ne postoje teške nuspojave.

"Tijelu treba više energije da ih razgradi i vjerojatno ćete se osjećati više sito nego da ste pojeli tanjur ugljikohidrata", objasnila je Kubal. Međutim, ako jedete više od 30 grama proteina po obroke, tijelo će spremati višak kao mast.

Sve u svemu, budite malo oprezniji i sve će biti u redu..