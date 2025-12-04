Znate li koja je društvena mreža najgora?

U listopadu je centar za liječenje ovisnosti u SAD-u, Sana Lake Recovery, predstavio svoje istraživanje o tome koje platforme najviše negativno utječu na ovisnike i zašto.

Prema analizi istraživača, Reddit je proglašen najštetnijom platformom za osobe koje se bore s ovisnošću, zbog male količine hashtagova povezanih s trijeznošću, anonimnosti korisnika i većeg rizika od dezinformacija. U izvješću se navodi da takvo okruženje može biti teško za nekoga tko pokušava biti ranjiv tijekom oporavka, posebno ako nema dovoljno podržavajućih zajednica. Nakon Reddita, kao štetne su navedene i platforme X (bivši Twitter) i BlueSky.

Na temelju ove analize, psihologinja Ashley Murry upozorila je da okruženje u procesu oporavka ima presudnu važnost. Istaknula je da se ljudi u područjima s malo resursa često okreću platformama poput Reddita i X-a kako bi pronašli odgovore, ali da takvi izvori ponekad zamjenjuju stručnu pomoć dezinformacijama.

Murry je dodala da se rizici povećavaju kada se traže savjeti od anonimnih računa umjesto stručnjaka te preporučila potražiti medicinsku pomoć ako postoji opasnost od okidača.

Nakon objave podataka, Reddit je odbacio rezultate analize. Njihov glasnogovornik poručio je da je metodologija istraživanja nejasna i netočna te istaknuo da Reddit uopće ne koristi hashtagove, pa takva procjena ne može biti relevantna. Dodali su da platforma ima brojne zajednice za podršku osobama s ovisnostima, da je u mnogim akademskim istraživanjima ocijenjena kao korisna te da postoje stroga pravila i mehanizmi za zaštitu korisnika.