HONOR Magic V6 - vaš novi savršeni prijatelj

S uzbuđenjem dijelimo s vama informaciju da je izdržljivost HONOR Magic V6 dosegnula novu razinu unatoč njegovom ultra tankom profilu. Kombinacijom visokoučinkovitih materijala i pionirskog inženjeringa, Magic V6 dokazuje da iznimna tankoća ne znači žrtvovanje njegove čvrstoće.

Kako bismo to pokazali, izložili smo telefon Zipline izazovu - ekstremnom testu u kojem je Magic V6 poslužio kao glavni nosivi mehanizam ziplinea, držeći čak i težinu osobe koja je prelazila preko jezero.

U nastavku su dodatne značajke izdržljivosti koji će izdvojiti HONOR Magic V6 kao novi industrijski standard:

IP68 i IP69 certifikati: Magic V6 bit će jedini preklopni uređaj koji postiže i IP68 i IP69 razine otpornosti na prašinu i vodu. 2800 MPa HONOR Super Steel šarka: Ključni materijal koji osigurava strukturalni integritet šarke je 2800 MPa HONOR Super Steel - prepoznat kao najčvršći specijalni čelik ikad uveden u komercijalnu upotrebu. Zasloni otporni na ogrebotine, trošenje i refleksiju: Magic V6 predvodi industriju s najnižom stopom refleksije (1,5%) i najvećom otpornošću na trošenje. Unutarnji zaslon kombinira izdržljivo UTG staklo sa specijaliziranim premazima niske refleksije, zadržavajući vizualnu jasnoću uz iznimnu otpornost na udarce.

HONOR Magic V6 nije samo tanak telefon - on je zvijezda u kategoriji izdržljivih preklopnih uređaja i vjerujemo da će poboljšana izdržljivost Magic V6 biti zanimljiva i vašim čitateljima, a uskoro stižu i novosti s HONOR globalnog predstavljanja na sajmu mobilne industrije MWC Barcelona.