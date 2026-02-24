HONOR na sajmu MWC Barcelona 2026
U nastavku vam donosim ključne informacije o HONOR događaju, koji će se održati u okviru sajma Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2026.
HONOR će predstaviti ekskluzivan prvi pogled na HONOR Robot Phone i njegove mogućnosti. Ovaj vizionarski koncept opisuje novo poglavlje razvoja umjetne inteligencije. U sklopu sajma predstavit će se HONOR Magic V6, preklopni pametni telefon nove generacije s poboljšanom izdržljivošću, većom baterijom i još tanjeg dizajna, koji dodatno potvrđuju HONOR-ovu vodeću ulogu u području preklopnih uređaja.
Flagship primjerci MagicPad 4 i MagicBook Pro 14 pokazat će kako uređaji vođeni umjetnom inteligencijom poboljšavaju produktivnost, a zadržavaju ultra tanak oblik.
Na kraju će biti istaknut i najnoviji napredak u okviru strateške politike HONOR ALPHA PLAN-a za širu viziju budućnosti, u kojoj umjetna inteligencija i tehnologija djeluju uz podršku čovjeka.
Datum: 1. ožujka 2026.
Vrijeme: 13:00 - 14:00 h (CET)
Lokacija: Palau de Congressos de Barcelona
Adresa: Avenida La Reina Maria Cristina, 08004 Barcelona, Španjolska
Srdačno vas pozivamo na HONOR-ov štand Stand 3H10 u Dvorani 3, gdje možete izbliza pogledati inovacije.
