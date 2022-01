Znate li kada trebate otići u krevet?

Vrijeme buđenja za mnoge unaprijed određeno, vrijeme odlaska u krevet može ovisiti i o puno faktora. No, ako znate kada morate ustati i koliko vam sna treba da biste dobro funkcionirali drugi dan, lako je otkriti kada je potrebno otići na počinak.

Ovo su jednostavni savjeti kako izračunati najbolje vrijeme za odlazak u krevet i informacije koliko vam je ustvari sna potrebno.

Koliko sna trebate?

Dok beba treba oko 17 sati sna, odrasla osoba bi trebala spavati najmanje 7 sati tijekom noći. Prema Američkoj pedijatrijskoj akademiji, ovo su generalne smjernice za san, a vezane su za godine.

Bebe do 3 mjeseca: 14 do 17 sati

Bebe od 4-11 mjeseci: 12 - 16 sati

1 do 2 godine: 11 - 14 sati

3 do 5 godina: 10 - 13 sati

6 do 12 godina: 9 - 12 sati

13 do 18 godina: 8 - 10 sati

18 do 64 godine: 7 - 9 sati

Koliko vam je sna potrebno da biste se najbolje osjećali ovisi o vama samima, pa dok je nekome dovoljno 7 sati sna, drugi će se osjećati potpuno odmorno tek nakon što odspavaju 9 sati.

Dakle, računica je jednostavna - kada znate kada se trebat dići ujutro, napravite laganu računsku operaciju i to je to!