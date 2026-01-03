Tihi kraj ikone pop-kulture - postaje MTV

Televizijska postaja MTV od 1. siječnja ukinula je svoje glazbene kanale - odluka koja je dio šire ekonomske konsolidacije. Američki medijski koncern Paramount Skydance, u čijem je vlasništvu MTV, već godinama se suočava s financijskim poteškoćama.

Pad prihoda od oglašavanja, visoki dugovi i zastoj na tržištu streaminga ubrzali su taj razvoj: ono što nije isplativo - ukida se. Osim MTV-a, pogođene su i druge linearne marke čija je publika odavno otišla.

Ono što kod ovog kraja zbunjuje nije toliko njegova logika koliko tišina: gotovo nitko ne primjećuje kraj MTV-a. Postaja koja je nekoć glasno oblikovala pop-kulturu sada gotovo nečujno nestaje iz svijeta linearnog televizijskog programa. To pokazuje: glazbena televizija ne nestaje samo iz ekonomskih, nego i iz kulturnih razloga.

Kako je MTV učinio pop-kulturu vidljivom

Kad je MTV 1. kolovoza 1981. krenuo s emitiranjem riječima Ladies and gentlemen, rock and roll, televizija je odjednom postala mlada, a kultura mladih masovni medij.

Prvi prikazani video - Video Killed the Radio Star - pokazao se i kao vlastiti program. Pop-glazba postala je globalna, a glazbeni spotovi od pratećeg materijala kulturni događaj.

U sljedećim godinama MTV je naglo rastao i postao vodeći medij. Profesionalizirao je glazbeni spot, učinio ga estetskim standardom i najvažnijim marketinškim alatom glazbene industrije. Diljem svijeta su nicale postaje koje su pokušavale imitirati vodeću marku globalne glazbene kulture.

Zvijezde poput Madonne, Michaela Jacksona ili Nirvane teško je zamisliti bez te vizualne pozornice. MTV je definirao kako pop treba izgledati i kakav dojam ostavljati. Ta moć nikad nije bila neutralna: MTV je od supkulture stvorio proizvod, od stava format - i dugo selektivno odlučivao čije će slike prikazivati, a čije ne.

Identitet nije stvaralo samo programsko sadržajno, nego i znak sam. Promjenjivi MTV-logo rano je postao marka: krasio je majice, jakne, školske bilježnice, skateboarde. Taj znak bio je manje predmet obožavanja, a više kulturna izjava - jedan od prvih primjera kako se pripadnost prenosi dizajnom.

Glazbena televizija prije algoritma

Godinama se MTV nije namjerno uključivao, nego je svirao u pozadini. Glazba se nije tražila, nego pronalazila. Program je funkcionirao kao kurirani tok. Ukus je nastajao u susretu različitog, a ne na individualni zahtjev.

Ta centralizacija bila je ograničavajuća i nije bila bez isključenja. MTV je postavljao jasne prioritete i homogenizirao. Istodobno je stvarao zajednički referentni okvir koji je omogućavao pop-kulturu kao kolektivno iskustvo.

Kultne emisije poput Total Request Live ili MTV Select objedinjavale su to iskustvo i činile glazbenu televiziju društvenim događajem. Istodobno je MTV emisijama poput Headbangers Ball, Yo! MTV Raps ili 120 Minutes rezervirao prostor za žanrove i scene koje prije nisu imale mjesto u mainstreamu. Koncerti iz serije Unplugged i danas se smatraju kultnima.

Nestankom te kuracije nestala je i rasprava o ukusu. Ono što se danas konzumira personalizirano, izmiče svakoj javnoj raspravi.

Polagani oproštaj od glazbe

Da ta era neće potrajati, pokazalo se rano. Već od sredine 2000-ih MTV je počeo sustavno potiskivati glazbene spotove iz udarnog termina. Reality-formati zamijenili su spotove, a oko 2010. glazbeni videozapisi činili su tek mali dio programa.

MTV je postao omladinski kanal bez glazbe, pop-marka bez popa. Glazba je nestala prvo iz udarnog termina, zatim iz svijesti, a na kraju i iz samog kanala.

Zašto su nestale i VMA nagrade

MTV Video Music Awards, dodijeljene prvi put 1984., dugo su se smatrale popkulturnim seizmografom. Ikonični nastupi, skandali i samopromocije učinili su ih dijelom povijesti popa.

No s godinama je format postupno gubio vrijednost. Kad su VMAs u proljeće 2025. konačno ukinute, to je bilo više od programske odluke: bio je to znak da je MTV izgubio ulogu kulturnog mjerača pulsa.

Razvoj je tada već bio jasan: kanal koji ukida vlastitu najvažniju nagradu ne oprašta se samo od formata, nego i od kulturne ambicije.

Pop-kultura bez čuvara vrata

To što MTV danas više nije ekonomski održiv, manje je posljedica pojedinačnih pogrešaka, a više temeljne strukturne promjene. Ono što je MTV nekad objedinjavao, u digitalnom se dobu raspalo na bezbroj feedova.

YouTube, streaming-servisi i društvene mreže preuzeli su funkciju čuvara vrata glazbene televizije. Danas algoritam odlučuje što će biti vidljivo. Glazba je stalno dostupna, fragmentirana, prilagođena sekundama.

MTV je imao moć - i ta moć bila je problematična. Ali stvarala je vezivno tkivo: pop je bio kolektivno iskustvo, a ne individualizirana pozadinska buka.

Danas sve postoji istodobno, ali rijetko zajedno. Algoritam ne zamjenjuje, on izjednačuje. Ono što čini vidljivim, predvidljivo je i upravo zato kulturno bez posljedica. Novi poredak je učinkovit, ali ne poznaje institucije koje bi mu proturječile.

Što je izgubljeno s MTV-om

Njemački reper Casper nekoć je pjevao: „tek kad MTV opet bude puštao glazbu". Rečenica koja je tada zvučala kao pop-šala, a danas kao fusnota kulturne povijesti.

To što MTV danas tiho nestaje, govori mnogo o sadašnjosti, a malo o prošlosti. Postaja nije propala zato što je postala irelevantna. Postala je irelevantna zato što se svijet koji je oblikovala - okrenuo dalje.

MTV ostavlja prazninu institucije koja je nekoć ozbiljno shvaćala pop-kulturu. To što ta praznina danas jedva da se primjećuje, nije napredak, nego gubitak.