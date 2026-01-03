Najstresnije industije na svijetu ove godine

S obzirom na to da su izgaranje i stres na poslu postale svakodnevne teme, istraživači su odlučili otkriti koje industrije zaista predstavljaju najveći teret za zaposlenike. Njihova studija, temeljena na podacima 16 milijuna korisnika diljem svijeta, otkriva devet najstresnijih karijera u 2026. godini na temelju podataka iz Sjedinjenih Američkih Država.

Kako je provedena studija

Tim Welltoryja analizirao je podatke iz 2025. godine kako bi procijenio vodeće američke industrije. Za pravednu usporedbu koristili su statističku metodu koja različite vrste podataka svodi na jedinstvenu ljestvicu od 1 do 100.

Industrije su zatim rangirane prema sedam ključnih faktora koji pridonose stresu na radnom mjestu:

1. Prosječni tjedni sati - duži radni sati često znače veći radni pritisak i manje razdoblja oporavka.

2. Stope otvorenih radnih mjesta - visoke stope slobodnih radnih mjesta obično ukazuju na nedostatak radne snage i preopterećene timove.

3. Stope ozljeda i bolesti na radnom mjestu - više fizičkih rizika jednako je većem stresu.

4. Prosječna tjedna zarada - niža plaća može dodati financijski pritisak, posebno u zahtjevnim ulogama.

5. Stope otpuštanja i otkaza - nesigurnost posla jedan je od najjačih okidača kroničnog stresa.

6. Stope napuštanja posla - česte ostavke ukazuju na izgaranje i loš moral na radnom mjestu.

7. Stopa izgaranja radnika - krajnji pokazatelj stresa: mentalni umor, demotivacija i iscrpljenost.

Najstresnije industrije u 2026.

Analiza je rezultirala popisom devet najstresnijih industrija za 2026. godinu:

1. Slobodno vrijeme i ugostiteljstvo, ocjena stresa 66

2. Profesionalne i poslovne usluge, ocjena stresa 56

3. Prijevoz i skladištenje, ocjena stresa 53

4. Rudarstvo i sječa drva, ocjena stresa 50

5. Privatne obrazovne i zdravstvene usluge, ocjena stresa 46

6. Informacije, ocjena stresa 43

7. Građevinarstvo, ocjena stresa 43

8. Maloprodaja, ocjena stresa 43

9. Komunalne usluge, ocjena stresa 43

A vi?