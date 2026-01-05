Trendovi se mijenjaju...

Trendovi i mode dolaze i odlaze i makar se može čuti kako "samo treba dovoljno dugo živjeti pa da se neka moda opet postane moderna", u naše digitalno doba ipak ima i onih kakvih prije nije bilo. Evo izbora novinarka njemačke agencije dpa

Jomo

Patite li još od Fomo (skraćeno od Fear of Missing out), dakle strah da nešto propustite? U promjeni životnih osjećaja sada postoji trend radosti zbog propuštanja. Takzvani Joy of Missing out (Jomo). On obuhvaća različite aspekte, poput digitalnog detoksa (odložiti mobitel ili još bolje isključiti ga) ili svjesno uzeti predah i u analognom svijetu.

Za putnički magazin „Merian" Jomo se kao putnički trend slavi kao „svjesno propuštanje i aktivno nečinjenje. Umjesto bogate rute putovanja, turisti ciljano traže mjesta s malo podražaja", poput zabačene kolibe u šumi ili mirnog sela uz more.

Sve je bijelo

Manje uzbuđenja, više mira - taj željeni životni osjećaj vidi se i u drugim trendovima. Bijela, upravo ne-boja, prema mišljenju američke institucije za boje Pantone „boja je godine 2026". Točnije, odabrani ton prema Pantoneu je „mirna bijela" za razliku od agresivne, takozvane "alpske bijele" i koja je „tihi dašak mira i spokoja u bučnom svijetu".

Pantone već oko četvrt stoljeća svake godine angažira istraživače trendova da analiziraju društvene promjene kako bi na toj osnovi proglasili boju godine. Iako je Pantone samo jedna od mnogih tvrtki koje iz trendova izvode boju, upravo taj izbor preuzimaju mnogi kreativci diljem svijeta za modu, uređenje i razne druge proizvode.

Ali i stručnjaci za NCS sustav boja idu u istom smjeru: jedna od četiri odabrane palete boja tvrtke za 2026. i dalje sastoji se od mekih tonova bijele, bež i smeđe, nazvana Quietude - za unutarnji mir.

Dopamine Decor

Nema trenda bez protutrenda, kažu stručnjaci za trendove. Tako je i kod uređenja: jarke boje, slatke dekoracije, čak i igračke na polici nisu popularne tek od Labubu-hypea 2025. Cute je novi Hygge - voljena ugodnost nadopunjuje se slatkim.

U razvoju ne sudjeluju samo posebno mladi trendseteri. Pinterest posebno proglašava cirkuski ugođaj trendom za dom - „zahvaljujući boomerima i millennialima". Te generacije na platformi posebno često traže informacije o prugastim stropovima, cirkus-dekoru i vintage elementima sajmova.

Iako je ta nijansa nova, veselo uređenje trend je koji postoji već dugo. Kod sveobuhvatnog Dopamine Decora radi se o stvaranju pozitivnog okruženja koje potiče lučenje hormona sreće (dopamina). Kako to postići? Jarke boje, zabavni i slatki komadi. Ono što ispunjava srce.

Na tanjuru: kupus

Ako se trenutno traži trend-povrće na društvenim platformama, kupus je nova (stara) zvijezda na kulinarskom nebu. Prema analizama Pinteresta, inspiracije za jela s kupusom traže se sve češće, primjerice okruglice od kupusa, kiseli kupus ili juha od sarmi. A tko želi nešto posebno otmjeno, isprobat će Kimchi-Martini.

Prema udruzi strukovne udruge Deutsches Obst und Gemüse, svaki Nijemac godišnje pojede 8,5 kilograma crvenog ili bijelog kupusa - trend je u porastu. Kupus je povoljan, lokalni i pun vitamina.

Ne jedan, nego više parfema

Rastući trend u beauty-sceni je takozvani parfum-layering. Pri tome se kombinira više mirisa kako bi se stvorio osobni takozvani signature-miris koji odražava osobnost ili raspoloženje nositelja.

Kako postići vlastiti mirisni profil, pokušavaju objasniti influenceri na internetu. Naravno, pritom koriste i vlastite marke.

Modni magazin „Vogue" savjetuje eksperimentiranje. No treba razmisliti i ne smije se nasumično špricati sve mirise koje imate kod kuće. Teži mirisi idu prije lakših.

Supermarket-safari i Gig-Tripping

Posjet supermarketu oduvijek je bio dio doživljaja na odmoru mnogih ljudi. Najkasnije kad nešto dobije vlastito ime, može se govoriti o trendu - i voilà: „Supermarket-safari" je prema putničkom magazinu „Merian" jedan od trendova 2026.

Kultura zemlje može se „izvrsno doživjeti" kroz lokalne specijalitete i nepoznate okuse. „Bilo američki slatkiši, japanski automati za grickalice ili talijanske police s tjesteninom - ovaj putnički trend spaja kulinarsku znatiželju s autentičnim uvidima", navodi Merian.

Još jedan trend putovanja i slobodnog vremena je „event-turizam": primarni razlog putovanja nije sam odmor, nego događaj na mjestu, primjerice Svjetsko prvenstvo u nogometu, umjetnički događaj ili koncert.

Ili se ide na Skillcation: isprobava se i uči - primjerice lončarstvo u Maroku, slikanje u Francuskoj ili kuhanje u Italiji.

Za „Lonely Planet" je, usput, Beograd kao „ultimativno noćno igralište Europe" trend-odredište 2026. „Istraži legendarni noćni život", stoji o glavnom gradu Srbije - savjet koji bi se ne tako davno vjerojatno još odnosio na njemačku prijestolnicu Berlin.