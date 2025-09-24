Zdrava jutarnja rutina

Čak i male promjene u prehrani i tjelesnoj aktivnosti mogu značajno pomoći u regulaciji kolesterola. Uvođenje nekoliko zdravih navika u jutarnje sate dugoročno pridonosi boljem osjećaju i smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti.

Dan započnite toplom vodom - čaša tople vode odmah nakon buđenja može imati veći učinak nego što se misli. Ona potiče probavu, ubrzava metabolizam i pomaže tijelu da se hidrira nakon sna. Stručnjaci ističu da dodavanje malo limuna može dodatno pridonijeti zdravlju srca, jer vitamin C i antioksidansi pomažu u zaštiti krvnih žila. Iako se radi o jednostavnoj navici, dugoročno može pridonijeti boljoj regulaciji kolesterola i boljem općem osjećaju.

Doručak uz orašaste plodove - bademi, orasi i lanene sjemenke izvrstan su izbor za doručak ili jutarnji međuobrok. Oni su bogati omega-3 masnim kiselinama koje povećavaju razinu "dobrog" HDL kolesterola i istovremeno snižavaju "loš" LDL kolesterol. Liječnici naglašavaju da već mala šaka orašastih plodova dnevno može imati snažan učinak na zdravlje srca, a istovremeno pruža energiju potrebnu za početak dana.

Jutarnja šetnja - brza šetnja od 30 minuta ujutro ne samo da pokreće organizam, nego pomaže i u smanjenju kolesterola. Liječnici objašnjavaju da redovita tjelesna aktivnost potiče cirkulaciju, poboljšava rad srca te pomaže u održavanju zdrave tjelesne težine, što sve zajedno smanjuje rizik od povišenog kolesterola. Čak i umjerena aktivnost poput hodanja, ako je redovita, može donijeti vidljive rezultate u zdravlju srca.

Stoga, tako krenite u dan, a ne s mobitelom u rukama..