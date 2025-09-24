Što izbjegavati kad ste prehlađeni?

Svake godine u ovo doba dobar broj ljudi se prehladi i što sad? Pa nema nekog ludog razloga za paniku, bez obzira na pandemiju i slične stvari....

Naime, u većini slučajeva, liječenjem na svoju ruku nastaje više štete nego koristi, upozorio je farmaceut Abbas Kanani.

„Većina ljudi već pri prvoj pojavi simptoma prehlade odlazi u ljekarnu po lijek. Međutim, to je ogromna greška jer nema nikakve veze hoćete li odmah početi s liječenjem ili tek kad simptomi postanu jači. Rezultati su isti, prehlada jednostavno mora proći sama od sebe", objasnio je farmaceut.

Točnije, poanta je da lijekovi ne liječe prehladu. Oni samo ublažavaju simptome koje imate.

„Nema velike razlike kada ćete početi uzimati lijekove protiv prehlade jer oni nemaju nikakvog utjecaja na prirodu samog virusa koji će napredovati bez obzira na to jeste li ih uzimali ili ne. Svi su oni samo simptomatsko olakšanje", rekao je Kanani i dodao da klasična prehlada u prosjeku traje do 10 dana.

Opasna greška

Još jedna od najčešćih grešaka je korištenje starih antibiotika. Oni također ne mogu pomoći u liječenju prehlade, a uz to, uzimanje antibiotika koje ste koristili za prošla liječenja, može biti opasno, prenosi City Magazine.

„Većinu prehlada prouzročuju virusi, a ne bakterije, tako da apsolutno nema potrebe za uzimanjem antibiotika, ali neki ljudi ipak odluče uzimati antibiotike koji su im ostali od ranije. Nemojte to raditi. To je samo prehlada, samo virusna infekcija, proći će", objasnio je farmaceut.

On je također upozorio na nedovoljan unos tekućine.

„Hidratacija i pravilna prehrana su od iznimne važnosti za vaše zdravlje, a pogotovo su bitne kada ste prehlađeni. Dehidratacija će vas samo još više opteretiti jer vaše tijelo mora puno više raditi kad nije hidrirano. Zato se pobrinite da pijete dovoljno tekućine. Isto tako, pazite na unos hrane jer iako možda imate slabiji apetit kad ste bolesni, ni slučajno ne preskačite obroke jer ćete se tako samo osjećati još gore", rekao je Kanani