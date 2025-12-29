Najbolja hrana za ravan trbuh

Ako želite da vaši trbušni mišići budu u najboljoj formi, odaberite hranu koja će vam pomoći smanjiti nadutost, poput voća i povrća s visokim udjelom vode.

Donosimo vam popis namirnica:

Avokado - sadrži 2 grama vlakana i 4 grama zdravih mononezasićenih masti koje mogu pomoći kod skidanja kilograma. U jednom istraživanju potvrđeno je da su ljudi koji su redovito jeli avokado imali manji obujam struka od onih koji ga nisu jeli.

Bademi - također sadrži dobre masnoće koje mogu pomoći kod sagorijevanja kalorija i pomoći kod osjećaja sitosti.

Banane - zdravi ugljikohidrat koji vaše tijelo polako probavlja i zbog kojeg ćete biti dugo siti. Također su i pune kalija.

Đumbir - zahvaljujući spojevima koji pomažu u probavnom sustavu, "stoljećima se koristi kao prirodni lijek za liječenje nadutosti", objašnjava Gans. Đumbir također može pomoći kod mršavljenja.

Jogurt - odličan je za vaša crijeva, sadrži probiotike, a osjećat ćete se zasićeno.

Krastavci - zahvaljujući flavonoidnom antioksidansu kvercetinu (koji smanjuje oticanje) i visokom udjelu vode od 96 posto mogu pomoći kod nadutosti.

Leća - puna je proteina i vlakana te povećava sitost. Također je dobar izvor željeza, ovo je vrlo važno jer istraživanja pokazuju da deficit minerala i vitamina može usporiti metabolizam.

Tamna čokolada - kvalitetna tamna čokolada (sve više s 65 posto kakaa) je dobra za vaše zdravlje. Kao i avokado sadrži zdrave mononezasićene masne kiselina koje mogu ubrzati metabolizam. Samo pazite na količinu.