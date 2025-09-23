Uz tri vitamina do jačeg imuniteta i mršavljenja

Naravno da pravilnom prehranom može potaknuti prirodna obrana organizma i ubrzati metabolizam. Dakle, prema savjetnicima za prehranu, redovit unos sljedećih nutrijenata može biti jednostavan način da podržimo i tjelesnu težinu i imunitet.

Vitamin B - vitamini B skupine pomažu tijelu da hranu pretvori u energiju i tako podržavaju normalan rad metabolizma. Kada tijelo učinkovito koristi unesene nutrijente, lakše se održava zdrava tjelesna težina. Prema riječima savjetnika za prehranu, upravo vitamin B može pomoći u smanjenju umora i poboljšanju opće vitalnosti. Osim toga, prisutan je u mnogim namirnicama poput jaja, ribe i cjelovitih žitarica, što ga čini lako dostupnim.

Vitamin C - vitamin C igra ključnu ulogu u jačanju imuniteta i zaštiti stanica od oksidativnog stresa. Osim toga, pomaže u stvaranju kolagena i može ubrzati oporavak nakon fizičke aktivnosti, što je korisno kod mršavljenja. Savjetnici za prehranu naglašavaju da se unos vitamina C lako osigurava prehranom bogatom svježim voćem i povrćem. Redovita konzumacija agruma, bobičastog voća i paprike može osigurati da organizam dobije dovoljne količine ovog važnog vitamina.

Vitamin D - ovaj vitamin poznat je kao "vitamin sunca", a važan je i za imunitet i za regulaciju tjelesne težine. Nedostatak vitamina D povezuje se s većim rizikom od infekcija i usporenim metabolizmom. Stručnjaci za prehranu ističu da redovito izlaganje suncu ili dodaci prehrani mogu imati značajan učinak na zdravlje. Dodatno, istraživanja pokazuju da održavanje dovoljne razine vitamina D može podržati i zdravlje kostiju i mišića.

Sve u svemu, jedite zdravo i uzimate dovoljno navedenih vitamina i sve će biti u redu ;)