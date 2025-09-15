Završio treći SHIP – Šibenik je četiri dana bio centar svjetske glazbe!

Treće izdanje SHIP festivala, koje je u Šibenik dovelo 49 izvođača iz 25 zemalja, 114 govornika iz 33 zemlje i više od 650 glazbenih profesionalaca iz 54 zemlje, danas je završilo s čak tri koncerta na Green stageu ispred Azimuta. Čast za SHIP closure imali su Filiah, austrijska indie folk umjetnica, zatim ukrajinski glazbenik make like a tree i Pony Pracht - solo projekt njemačke pjevačice i umjetnice Lise Zwinzscher.

49 nastupa izvođača koji su krenuli od četvrtka i trajali sve do danas teško je sažeti s obzirom na to da je line up ovogodišnjeg SHIP-a bio impresivan - od globalno poznatih imena do mladih talenata. Četiri dana indie rocka, elektronike, world musica, funka, disco i synth popa, groove rocka, punka i šest pozornica između kojih je publika šetala i upijala sve bendove i izvođače pristigle iz različitih dijelova svijeta.

Nakon nultog dana i izložbe dvojca Kazinoti/Komenda i prvog dana kad je službeno otvoren SHIP festival koncertom Nemečeka koji je oduševio prepunu Kuću umjetnosti Arsen, petak i subota bili su ispunjeni od jutra panelima, koncertima, networkingom i boat partyjima. Kalush Orchestra, ukrajinski bend i pobjednici Eurosonga 2022. oduševili su u petak publiku svojim energičnim nastupom i kombinacijom tradicionalnih etno elemenata s modernom produkcijom. Jednako dobar učinak na publiku imali su i domaći Balkan Zoo & Nina Ćorić čiji je world music odlično sjeo world publici SHIP-a, a londonski bend Ugly pokazao je zašto je kombinacija alternative i rocka tako dobra. Subotnje koncerte na Tvrđavi sv. Mihovila (Deck) otvorio je Valentino Vivace, švicarski producent i glazbenik koji je publiku digao na noge i svojom energijom na stageu nagovijestio ostatak predzadnjeg dana SHIP-a. Domaći rock bend Mašinko s publikom je kao i obično imao neku posebnu vezu, a britanski Adult DVD definitivno je uspio osvojiti SHIP publiku zaraznim grooveom.

Svaki od izvođača koji je stao na pozornicu Azimuta, Kuće umjetnosti Arsen, Tvrđave sv. Mihovila ili Tunela potvrdio je raznolikost, širinu ali i važnost ovog festivala.

Konferencijski dio SHIP festivala također je pokazao važnost networkinga koji se događa već treću godinu za redom. Imena producenata, menadžera, agenata, novinara i drugih profesionalaca koji su se penjali na pozornice i razmjenjivali iskustva, govore sama za sebe: legendarni Kevin Cole (KEXP), medijski partneri - Rolling Stone UK, CLASH i The Line of Best Fit, zatim: Lisa Branigan (Glastonbury Green Futures Festivals / Re-play Music C.I.C., UK), Mark Bona (Sziget Festival, HU), Caitilin-Finn Ballard (ATC Live, UK), Christine Semba (WOMEX, Piranha Arts, FR/DE), Christof Ellinghaus (City Slang, DE), Ellie Rumbold (Partisan Records, UK/DE), Filip Košťálek (Colours of Ostrava, CZ), Sofia Ilyas (Beatport, UK), Wiecher Troost (Amsterdam Dance Event, NL) i mnogi drugi, točnije njih ukupno 114. Teme o kojima se raspravljalo od presudne su važnosti za glazbeni export mladih izvođača - što je to što labeli traže od glazbenika, što je bitno kod exporta, kolika je uloga radija u oblikovanju glazbe, moć društvenih mreža, upoznavanje sa svjetskim koncertnim prostorima... Šibenik je definitivno bio centar svjetskih glazbenih tema i imena prethodna četiri dana.