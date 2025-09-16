Rundek & Ekipa dolaze u Tvornicu kulture

Nakon nezaboravnih šest intimnih koncerata Rundeka & Ekipe u KSET-u, kao i dva dana u prekrasnom prostoru Kina SC, za novo koncertno druženje odabrali su klupski prostor Tvornice. Dolaze u punom sastavu, a podsjetit će na svoj prebogati katalog pjesama. "Nakon dva nezaboravna koncerta u Kinu SC, dok je sunce raslo ovog proljeća, u melankoliju i strast jeseni uranjamo klupskom svirkom u Tvornici", poručuje Darko Rundek.

Rundek & Ekipa - "Tamni jorgovan"

Ekipu sačinjavaju Roko Crnić na bas gitari i bubnjevima, Silvio Bočić na bubnjevima, gitari i basu, Miro Manojlović na udaraljkama i vibrafonu, Igor Pavlica svira trubu, a Ana Kovačić svira saksofon i sintisajzer. Glazbenici često mijenjaju instrumente, a svi pjevaju, osobito Darko Rundek koji i svira gitaru. Okružen sjajnim glazbenicima, Darko Rundek će još jednom pokazati svoju snagu nastupa uživo.

Darko Rundek - "Ruke"

Ulaznice su u prodaji od srijede, 17. rujna, od 10:00 sati putem sustava Core Event, kao i u Rockmarku i Dirty Old Shopu. Cijene ulaznica su 20 eura do 10. listopada, a dan nakon, 11. listopada, cijena se penje na 22 eura.