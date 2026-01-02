Koncert in memoriam David Bowie grupe Gift + KrisTINA i 80s Party

U subotu 10.01.2026. ćemo koncertom grupe The Gift uz gošću KrisTINA (Tina Turner tribute) zagrebačkom klubu Boogaloo obilježiti desetu godišnjicu od kako nas je napustio jedan od najvećih glazbenika, umjetnika svih vremena, neponovljiv i čudesni David Bowie. Bowie je definitvno bio jedna od najzanimljivijih ličnosti pop kulture, bio je toliko svestran da je zadobio simpatije vrlo širokog spektra obožavatelja, od onih najalternativnijih zaljubljenika u umjetnost, preko okorjeljih rockera do ljubitelja pop glazbena.

Na ovom koncertu koji će se održati u sklopu programa 80's Partyja će svojim nastupom odati počast Bowievom liku i djelu jedan od najboljih Bowie tribute benda u regiji, grupa The Gift koja će odsvirati presjek Bowieovih hitova od „Space Oddity", "Fame", „Starmen", „Changes", "Moonage Daydream", "Sound And Vision" „Ziggy Stardust", „Man Who Sold The World", "Life On Mars", „Sorrow", "The Jean Genie", „Rebel, Rebel", „Heroes", "Fashion",„Ashes To Ashes", „Let's Dance", "China Girl", "This is not America", "Apsolute Beginners",„Under Pressure", „Modern Love", "Cat People", ""Blue Jean", „Hello Spaceboy" „The Stars (Are Out tonight)",.... do posljednje „Lazarus".

Kao posebna gošća će se grupi Gift pridružiti KrisTINA Iveković, karizmatična pjevačica i frontmenica show-projekta The KrisTINA's Show - Tina Turner Experience, jednog od najautentičnijih i najenergičnijih tribute-projekata u regiji. Svojom vokalnom i vizualnom interpretacijom, Kristina revitalizira najveće hitove Tine Turner, zbog čega je publika često opisuje kao pravu reinkarnaciju rock kraljice - i stasom i glasom, kao i samom imageu. U čast legendarnog dueta Davida Bowieja i Tine Turner u pjesmi "Tonight", Kristina će ove večeri izvesti nekoliko posebnih Bowie - Tina izvedbi uz The Gift, te još pokoju pjesmu u drugom dijelu koncerta koji je rezerviran za 80's hitove.

U glazbenom svijetu gotovo da nema glazbenika na kojeg Bowie nije barem malo utjecao. Mnogi ga pamte i iz bogate glumačke karijere, kao glumca iz filmova i kazališnih predstava. Uglavnom, malo je vjerojatno da postoji čovjek kojeg je Bowie ostavio ravnodušnog, a svi bi se složili da je bio mudar, talentiran i vrlo draga osoba, te je zbog toga i tolika tuga preplavila ljude kada su spoznali da Bowiea više nema. Bowie je iza sebe ostavio kvalitetan, bogat i raznovstan glazbeni opus sa kojim se može rijetko tko mjeriti, a njegov posljednji album koji je objavljen na njegov rođendan 8. siječnja 2016. godine, samo dva dana prije njegove smrti, „Blackstar" je definitivno njegov rekvijem, remek djelo sa puno mistike i zagonetnih poruka koje još dan danas nisu dešifrirane do kraja. Mediji su taj album proglasili za album 2016. godine. Pored toga je „Blackstar" najprodavaniji album 2016. godine, a David Bowie proglašem osobom 2016. godine u magazinu „Time"! Bowie je postigao jedne od najvećih tiraža sa svojim albumima, devet platinastih, jedanaest zlatnih i osam srebrnih tiraža i preko 150 miliona prodatih albuma. 1996. godine je Bowie uvršten u „Rock and Roll Hall of Fame" i po svemu tome je jedan od najuspješnijih i definitivno jedan od najbitnijih glazbenika svih vremena.

Novosadska cover petorka Gift izvodeći edukativni muzički sadržaj, britanski rokenrol 80-ih i 90-ih, donosi publici autentičan scenski nastup baziran na plesnim pokretima velikih muzičkih ikona. Na ovim prostorima se napokon, osim pukog sviranja ili „skidanja" pjesama, može osjetiti nešto malo više magije u muzici. Insistiranje na interakciji s auditorijumom, prisnosti koja istovremeno šokira i oduševljava prisutne lascivnim i grotesknim pokretima, probijanjem barijere stage-a, čestim silaženjem u publiku, i najzad, fizičkim dodirom sa slobodnijim fanovima koji se odlično provode. Ovakvi dogadjaji su imitacija nečega što se nekada stvarno odigravalo u klubovima u Britaniji, kao i uspešan bijeg od surove stvarnosti."... (PPRESC- Aleksandar Vukelić).

Nakon gotovo dvosatnog repertuara pjesama Bowie će grupa The Gift odsvirati i set 80's hitova gdje će se naći pjesme grupa od Depeche Mode, Eurithmics, Billy Idol, EKV, The Sisters Of Mercy, Soft Cell, The Smiths, The Cure, Bauhaus,.. a vjerojatno i koja njihova autorska pjesma.

Nakon koncerta slijedi 80's Party na kojem će Tomi Phantasma vrtiti video spotove najvećih hitova osamdesetih tj 80's classics iz sinth pop, pop, new wave scene, tj hitovi grupa poput Depeche Mode, Simple Minds, New Order, Human League, Visage, Ultravox, OMD, Tears For Fears, A Flock Of Seagulls, Bronski Beat, A-ha, Alphaville, ABC, Soft Cell, Eurythmics, Black, Spandau Ballet, Camouflage, Dead Or Alive, Madonna, Pet Shop Boys, Bangles, Cindy Lauper, Lene Lovich, Bananarama, Kim Wilde, INXS, Midnight Oil, Queen, Grace Jones, Duran Duran, The Police, The Smiths, The Stranglers, Talking Heads, Morrissey, Blondie, Billy Idol, The Clash, Madness, Gang Of Four, Iggy Pop, The Cult, PIL, Pixies, The Cure, Siouxsie & The Banshees, Killing Joke, Jesus & The Mary Chains, Echo & The Bunnymen The Sisters Of Mercy, Joy Division, U2, Cabaret Voltaire, DAF, Front 242, Laibach, EKV, Videosex, Denis & Denis, Xenia, Idoli, Elekrtični Orgazam, Haustor,.......a biti će tu naravno i David Bowie.

Početak programa je najavljen za 20:00 sati, početak koncerta za 21:00 sat. Cijena ulaznica iznosi 18€ u pretprodaji 20 € na dan koncerta. Ulaznice se mogu kupiti preko Entrio.hr sustava, online, na Entrio prodajnim mjestima (popis prodajnih mjesta na stranicama Entrio.hr), i u Dirty Old Shopu u Tratinskoj 34 u Zagrebu, a moći će se kupiti i na ulazu u klub na dan koncerta od 20:00 sati. Nakon koncerta od 23:00 će se ulaz na 80's Party naplačivati 5 €, a za posjetitelje koncerta je ostanak na 80's Partyju besplatan.