She Past Away stiže u Tvornicu kulture

Turski dark wave duo She Past Away sljedećeg proljeća stiže u Zagreb! Volkan Caner i Doruk Ozturkcan donose privlačnu estetiku post-punka okupanu mračnim synthovima u Tvornicu kulture u petak, 1. svibnja 2026. godine.

She Past Away - „İnziva"

She Past Away turski je dark wave / post punk duo koji čine Volkan Caner na vokalu i gitari te Doruk Ozturkcan na bubnjevima i sintesajzerima. Dvojac je tijekom godina, eksperimentirajući sa starom i novom estetikom synth glazbe te gitarističkim pristupom, stvorio poseban zvuk, ali i stav. Za minimalističku je tursku liriku zaslužan Caner, dok se Ozturkcan posvetio produkciji. She Past Away svoj su prvi EP „Kasvetli Kutlama" objavili u travnju 2009. godine, a dočekale su ga brojne pozitivne kritike. Svoj su debitantski album „Belirdi Gece" predstavili 2012. godine u digitalnom izdanju, nakon čega su potpisali za diskografsku kuću Fabrika Records koja je album izdala na gramofonskoj ploči, a ubrojen je i među najbolje albume post-punka u čitavom desetljeću.

She Past Away - „Kasvetli Kutlama"

Drugo studijsko izdanje, album „Narin Yalnızlık" (2015.), lansiralo ih je na brojne pozornice diljem svijeta gdje su svojim mračnim nastupima s reminiscencijom na 80-e osvojili mnogobrojnu publiku i privukli obožavatelje. Ubrzo su se etablirali kao jedan od najutjecajnijih dark wave bendova, a tri godine kasnije potpisali su za Metropolis Records te reizdali oba izdanja u Sjevernoj Americi. Uslijedilo je i treće izdanje, voljena mračna odiseja „Disko Anksiyete" (2019.), a kako bi obilježili desetu godišnjicu postojanja predstavili su album „X" s čak 22 remiksa na kojemu su sudjelovali Boy Harsher, The Soft Moon, Lebanon Hanover i brojni drugi. Slušatelje su diljem svijeta očarali pjesmama kao što su „Kasvetli Kutlama", „Asimilasyon" i „Katarsis" koje samo na YouTubeu broje milijunske preglede. Prošle su godine objavili dva nova singla, „İnziva" i „Ölüm Günüm" u suradnji s prijateljima iz dua Ductape.

She Past Away - „Katarsis"

She Past Away u Tvornicu kulture donose neodoljivu estetiku dark wavea, zvuk ritam mašina pomiješan s melankoličnim synthevima i minimalističkom turskom poezijom koji će publiku natjerati na potpuno prepuštanje glazbi i plesu.

Ulaznice po početnoj cijeni od 22 eura dostupne su na www.tvornicakulture.com, na blagajni Tvornice kulture, svim prodajnim mjestima CoreEventa te online na platformi CoreEvent.