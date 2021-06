Zašto treba jesti tikvice

Ako niste znali, arheolozi su otkrili da su se tikvice jele čak i 7.000 godina prije nove ere u Meksiku gdje su bile važan dio prehrane uz kukuruz.

Prema tome, ovo povrće izdržalo je test vremena, a osim toga sadrži i brojne hranjive tvari.

Jedna šalica tikvica jednaka je jednoj porciji, a ona sadrži svega 19 kalorija, ukupne masnoće - 0,4 grama, natrija - 9 miligrama, ugljikohidrata - 3,5 grama, prehrambenih vlakana - 1,1 gram, šećera - 2,8 grama, a proteina - 1,4 grama. I što je još važnije, nema kolesterola.

Također, tikvice će vam osigurati dozu određenih vitamina, posebno vitamina C.

"Tikvice su bogate mnogim hranljivim tvarima, uključujući vitamin C, vitamin A, mangan, kalij i magnezij", kaže dijetetičarka Kasey Hageman za Live strong.

Zahvaljujući svemu tome tikvice vam mogu pomoći u zaštiti zdravlja očiju, srca i probave, ali i u održavanju zdrave tjelesne težine.

Dobre su za gubitak kilograma - "Jedna šalica tikvica sadrži samo 19 kalorija, bogata je vodom i sadrži vlakna", kaže Hageman i dodaje: "Ta kombinacija pomaže da se osjećate sito što dovodi do toga da unosite manje kalorija u cjelini." Kao i većina voća i povrća, i tikvice su prirodno siromašne masnoćama i kalorijama, a ipak mogu zasititi.

Koriste srcu - sa svakom šalicom narezanih tikvica dobit ćete jedan gram vlakana, ali nemojte da vas zavara naizgled mala količina. Što se vlakana tiče, svaki se gram doprinosi dobrom zdravlju srca. Vlakna su presudan dio zdrave prehrane koja snižava razinu kolesterola. Konzumiranje hrane bogate vlaknima smanjilo je učestalost koronarnih bolesti, moždanog udara, dijabetesa tipa 2 i karcinoma debelog crijeva za 16 do 24 posto, zaključeno je u metaanalizi kojom je obuhvaćeno gotovo 250 studija, a koja je objavljena u časopisu "The Lancet". Prehrana bogata vlaknima također pomaže u kontroli razine šećera u krvi, postizanju zdrave težine i održavanju zdravlja. Tikvice također osiguravaju kalij koji može umanjiti efekte natrija i može pomoći u upravljanju visokim krvnim tlakom, kažu iz Američkog udruženja za srce.

Mangan - u međuvremenu, mangan u tikvicama pomoći će vašem tijelu stvoriti energiju i zaštiti stanice od oštećenja, a tijelo će ga koristiti za održavanje kostiju jakim i zdrav imunološki sustav, smatra NIH.

Tikvice mogu pomoći u zaštiti zdravlja očiju - tikvice su bogate hranjivim sastojcima koje mogu zaštititi vaš vid i zdravlje očiju. "Tikvice sadrže dosta antioksidansa, posebno karotenoida poput luteina, zeaksantina i beta-karotena", kaže Hageman.

Tikvice su dobre za probavu - "Tikvice sadrže topiva i netopiva vlakna koja pomažu probavi", kaže Hageman i dodaje da sadržaj vode također pomaže u ukupnoj hidrataciji i probavi, pomažući hrani da lakše prolazi kroz gastrointestinalni trakt". A stručnjaci s klinike Mayo kažu da prehrambena vlakna olakšavaju probavu i sprečavaju zatvor.

Vitamin B6 - u jednoj šalici tikvica nalazi se i 11 posto dnevnih potreba za vitaminom B6. Ovaj vitamin važan je za održavanje živčanog i imunološkog sustava zdravim, smatraju stručnjaci s klinike Mayo.

Vitamin C - šalica tikvice osigurat će vam četvrtinu dnevne potrebe za vitaminom C koji djeluje kao antioksidans kako bi zaštitio vaše stanice od oštećenja uzrokovanih slobodnim radikalima, prema Nacionalnom institutu za zdravstvo (NIH). Vitamin C poboljšava apsorpciju željeza iz biljne hrane što je dobar razlog da se tikvice jedu zajedno s lisnatim povrćem poput špinata ili kelja. Također pomaže imunološkom sustavu za pravilno funkcioniranje, a potreban je za proizvodnju kolagena, strukturnog proteina koji pomaže zarastanju rana i koji održava kožu zategnutom.

Prehrana bogata povrćem poput tikvica također može smanjiti rizik od razvoja hemoroida ili divertikularne bolesti. Također možete smanjiti rizik od razvoja dijabetesa tipa 2 ako jedete zdravu prehranu koja uključuje netopiva vlakna.