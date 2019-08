Tikvice - nepravedno zanemaren izvor zdravlja

Tikvice su vjerojatno najpodcjenjenije povrće koje možete naći na stolu - uvijek stoje negdje u zapećku i ne obraćamo pažnnju na njih.

No, to e potpuno pogrešan pristup - tikvice su pune vitamina i minerala, dobre su za krvožilni sustav, no jednako tako i za kožu.

Stoga, evo samo nekoliko korisnih učinaka tikvica na zdravlje...

Antikancerogeno djelovanje - fitonutrijenti u soku tikvica djeluju antikancerogeno, a uz to i sprječavaju nastanak simptoma povećane prostate kod muškaraca.

Dobre su za kožu - sadrže mangan, a on je ključan za proizvodnju aminokiselina koje potiču stvaranje kolagena. Poznato je da je kolagen odličan za zdravu i elastičnu kožu, ali pomaže i pri zacjeljivanju rana.

Izvor vitamina i minerala - tikvice su odličan izvor vitamina A,K,B i C te minerala (iako u manjoj količini), a to su mangan, magnezij, fosfor, bakar, željezo, cink i kalcij.

Snižavaju kolesterol - spojevi koji se nalaze u tikvicama vrlo uspješno čuvaju zdravlje krvožilnog sustavate snižavaju kolesterol. Zahvaljujući tome, smanjuju rizik od srčanog i moždanog udara.

Dakle - na tržnicu i navalite na tikvice!