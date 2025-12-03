Zašto sve više žena bira solo putovanja za samospoznaju

Posljednjih se godina pojavio fascinantan trend: sve više žena odlučuje putovati same, ne samo zbog razgledavanja ili klasične avanture, već i zbog seksualnog samootkrivanja i osobnog osnaživanja. Ova putovanja spajaju radost putovanja s fokusom na bolje razumijevanje vlastitih želja, granica i seksualne dobrobiti. No što zapravo pokreće ovu promjenu, i zašto baš sada? LELO donosi sve što trebate znati o ovom rastućem trendu.

Promjenjivi krajolik seksualnosti

Neki bi mogli reći da je japanski takozvani „sindrom celibata" dokaz da mladi ljudi gube interes za seks. Japanska mladež, čini se, toliko se odmaknula od seksa da je fenomen dobio i vlastito ime: sekkusu shinai shokogun ili „sindrom celibata". Široko citirano istraživanje Japanskog udruženja za planiranje obitelji iz 2013. pokazalo je da 45 % žena u dobi od 16 do 24 godine „nije bilo zainteresirano za seksualni kontakt ili ga je preziralo". I nešto više od četvrtine muškaraca reklo je isto. Kasnija državna studija iz 2016. dodatno je potvrdila ovu sumornu sliku: 42 % muškaraca i 44,2 % žena od 18 do 34 godine bili su djevice.

Ipak, umjesto da upućuju na globalnu seksualnu krizu, stručnjaci tvrde da ovi trendovi odražavaju promišljeniji pristup intimnosti. Milenijalci, a osobito mlade žene, sve više preuzimaju kontrolu nad time kada, kako i s kim žele stupiti u seksualne odnose. Karijera, prijateljstva, hobiji i osobni rast često imaju prednost nad društvenim očekivanjima o ranoj romantičnoj ili seksualnoj aktivnosti. Za mnoge su razdoblja apstinencije namjerno odabrana, kao prilika za samoistraživanje, a ne za sram.

Porast razdoblja bez seksa

U istraživanju brenda LELO iz 2019. godine na uzorku od 2000 odraslih Amerikanaca, prosječno razdoblje bez seksa, definirano kao najmanje pet mjeseci bez seksa, trajalo je oko 11 mjeseci. Iako su neki kao razloge naveli probleme u vezi, nedostatak seksualne želje ili veze na daljinu, mnogi su istaknuli i pozitivne posljedice. Žene su ta razdoblja uglavnom koristile za produbljivanje samosvijesti, jačanje prijateljstava, pa čak i za otkrivanje novih fantazija ili seksualnih preferencija kroz samostalno istraživanje ili uz pomoć seks igračaka.

Solo avanture tako se nameću kao prirodan nastavak ovog mentaliteta: prilika da se maknemo od tuđih očekivanja i u potpunosti usredotočimo na vlastiti užitak, znatiželju i osobni razvoj.

Tehnologija kao suvremeni suputnik

Tehnologija igra sve važniju ulogu u tome kako žene istražuju svoju seksualnost, i kod kuće i na putovanjima. Od AI chatbota koji nude smjernice o vezama do aplikacija i online platformi posvećenih seksualnom zdravlju, danas su dostupni brojni alati koji ženama omogućuju da sigurno i diskretno istražuju svoje želje.

Futurističko izvješće za 2025. brenda LELO pokazao je da mnogi milenijalci i pripadnici generacije Z tehnologiju vide kao sredstvo koje može produbiti emocionalnu intimnost te otvoriti nove puteve seksualnog izražavanja. Prema istraživanju, 35 % ispitanika vjeruje da će tehnologija dodatno smanjiti emocionalnu povezanost, dok 31 % misli da će povećati pristup različitim oblicima seksualnog izražavanja. Istovremeno, 24 % milenijalaca i generacije Z, 15 % pripadnika generacije X i 13 % Baby Boomera smatra da tehnologija neće imati negativan utjecaj, nego upravo suprotno, da će poboljšati intimnost među ljudima.

Žene stoga mogu putovati s povjerenjem da je tehnologija alat za učenje, a ne zamjena za autentična fizička iskustva. Upravo ta ravnoteža između digitalnog i analognog istraživanja omogućuje im da intimnost definiraju po vlastitim pravilima.

Zašto su solo putovanja s fokusom na užitak toliko privlačna

Privlačnost ovakvih putovanja višeslojna je. Za mnoge žene to je prije svega osjećaj osnaživanja: sloboda istraživanja seksualnosti bez osuđivanja, mogućnost postavljanja osobnih granica i prilika za sigurno eksperimentiranje u novim okruženjima. Solo putovanja ujedno uklanjaju pritisak zadovoljavanja partnera, ostavljajući prostor da se žena potpuno uskladi s vlastitim ritmom i željama.

Na kraju, ove solo avanture nisu samo o seksu. One su povrat vlastite autonomije, prioritet dobrobiti i potraga za onim što doista donosi radost. Za žene diljem svijeta putovanje prema samospoznaji sve više postaje avantura koja se isplati, samostalno, bez isprika i uz podršku suvremenih alata koji joj pomažu na putu.