Ženama treba manje od ... do orgazma :)

Koliko je vremena potrebno prosječnoj ženi da bi doživjela vrhunac tijekom seksualnog odnosa? Odgovor na to pitanje prilično je jednostavan, ma koliko se vama činilo da se radi o pravoj vječnosti...

U istraživanju je sudjelovalo 645 žena iz 21 zemlje svijeta te su koristile štopericu kako bi zabilježile koliko im je vremena trebalo da postignu orgazam.

Znanstvenici su studiju označili kao prvu ove vrste, a njena misija je bila da izmjeri 'latentnost orgazma', odnosno vrijeme između početka uzbuđivanja i orgazma.

Rezultati su objavljeni u 'The Journal of Sexual Medicine', a oni kažu da je u prosjeku ženi potrebno 13 minuta i 25 sekundi do orgazma. Zabrinjavajući podatak je taj da jedna od šest žena nije uopće doživjela vrhunac.

Muškarcima ne treba puno

Također, treba istaknuti da se vrijeme koje je ženama bilo potrebno za vrhunac kretalo od pet minuta do nešto više od 21 minute. Zanimljivo je da dob i dužina veze uopće nisu utjecali na rezultate studije, kao i da se rezultati kod žena ne mogu uspoređivati s onim kod muškaraca.