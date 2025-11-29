Stereotipi o muško-ženskoj seksualnosti napokon srušeni

Tek toliko da kažemo - vrlo često se muški i ženski stav spram seksa uzima zdravo za gotovo.

Uvriježeno je mišljenje da muškarci žele samo seks dok žene žude za privrženosti, muškarci traže atraktivne partnerice dok pripadnice ljepšeg spola koriste svoje atribute da si osiguraju viši socijalni status. Iako će neki od vas možda reći kako je to apsolutna istina, znanstvenici sa michiganskog sveučilišta kažu da takvi stereotipi ne drže vodu.

Njihovo istraživanje, pod vodstvom psihologinje Terry Conley, tvrdi kako razlike između spolova nisu uvijek crno-bijele nego da postoje sive zone koje bacaju sjenku sumnje na dosadašnja uvjerenja, piše Live Science.

Muškarci misle na seks više nego žene

Uvjerenje da muškarci misle na seks svakih 7 sekundi je totalni i neistiniti klišej. Da je tako Bill Gates bi umjesto Microsofta osnovao Pornosoft, a Mark Zuckerberg bi umjesto Facebooka izmislio Sexbook.

Istraživanje provedeno 2011. godine pokazalo je kako muškarci tokom dana pomisle na seks 18 puta, dok ženama spolni odnos padne na pamet deset puta. No, istraživanje je također pokazalo kako muškarci češće od pripadnica ljepšeg spola pomišljaju i na ostale fizičke potrebe, poput hrane i spavanja.

Muškarci žele više seksualnih partnera nego žene

Mnoga istraživanja su provedena na ovu temu, a dosadašnji rezultati neosporno idu u prilog da muškarci žele više seksualnih partnera nego što to žele žene. No, kako tvrdi dr. Conley ova istraživanja za rezultate uzimaju prosjek, a ne želje pojedinaca koji čine većinu.

Primjerice, ako u istraživanju prisustvuje 10 muškaraca i devetero njih kaže kako u jednoj godini žele samo jednu partnericu, a samo jedan nadobudni pastuh kaže kako želi 20 prosječni rezultat bi bio 2,9, što bi vas moglo dovesti da zaključite kako ispitanici žele 3 partnera godišnje.

Iako mnoga istraživanja pokazuju kako muškarci žele više različitih partnerica nego žene, istraživanje je pokazalo je da i muškarci i žene žele isti broj partnera. Pitate se kako su znanstvenici došli do tog rezultata? Jednostavno, rekli su ispitanicima da su prikopčani na detektor laži, i gle čuda odjednom su svi Don Juani postali vrlo skromni i zaželjeli su si isto partnera kao i žene, a to je samo jedan.

Muškarci žele seksy, žene žele status

Znanstvenici vjeruju da u ovom primjeru veliku ulogu igra evolucija, pa stoga muškarci traže atraktivne žene koje bi im podarile lijepo i zdravo potomstvo, dok žene traže status odnosno muškarca koji će se skrbiti o njima i njihovom potomstvu te pružit zaštitu. Ako psiholozi pitaju aktere istraživanja o idealnom partneru, to će biti najčešći odgovor.

No, istraživanje provedeno za vrijeme tzv. brzinskog spoja (speed-dating) u kojemu akteri nemaju vremena procijeniti socijalni status potencijalnih partnera pokazalo je da muškarci i žene ne prave razliku između privlačnosti i bogatstva.

"S druge strane, jedno je zamišljati idealnog partnera, a druga je stvar procijeniti stvarnu osobu", rekla je dr. Conley.

Muškarci doživljavaju orgazam češće nego žene

Da li su žene stvarno osuđene na propast i život bez vrhunca spolnog odnosa? Ako je vjerovati stručnjacima nisu, odnosno sve ovisi o tipu seksa, odnosno da li je prakticiran iz ljubavi ili je samo fizičko zadovoljavanje potreba s nekom osobom koju smo pokupili u disku.

Istraživanje provedeno na uzorku od 12,925 ljudi pokazalo je da žene u stabilnoj i predanoj vezi doživljavaju orgazam u 79 posto slučajeva često kao i muškarci. Što ukazuje da predanost partnera prilikom seksa igra veću ulogu nego fizionomija tijela.

Žene manje vole usputni seks nego muškarci

Istraživanje provedeno 1989. godine pokazalo je da kada se muškarcima ponudi seks s nepoznatom ženom on to objeručke prihvaćaju dok žene, sve do jedne, kategorički odbijaju spavati s neznancem.

No, kada se žene tražilo da zamisle hipotetsku situaciju u kojoj im neka njima poznata i atraktivna osoba ili neka poznata zvijezda predloži seks defanzivni gard naspram usputnog spolnog odnosa je nestao. Znanstvenici smatraju da žene zaziru od usputnog seksa, ne zato što su sramežljive ili da im se to gadi, nego zato što jednostavno smatraju da nepoznati muškarac nije dovoljno dobar u krevetu.