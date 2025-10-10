Zašto su probiotici važni za vas?

U modernoj prehrani, obogaćivanje jelovnika namirnicama bogatim probioticima može značajno poboljšati imunitet, regulirati probavu i održati zdravu ravnotežu mikroorganizama u tijelu.

Zašto su probiotici važni i što su točno?

Probiotici su živi mikroorganizmi, najčešće bakterije i kvasci, koji imaju brojne prednosti za ljudsko zdravlje kada se uzimaju u dovoljnim količinama. Njihova primarna funkcija je održavanje zdrave ravnoteže crijevnog mikrobioma, što izravno utječe na probavni, imunološki, pa čak i mentalni sustav.

Mikroflora, sastavljena od različitih bakterija u našem probavnom traktu, pomaže u razgradnji hrane, apsorpciji hranjivih tvari i sintezi vitamina.

Mnoge vrste probiotika pripadaju rodovima bakterija poput Lactobacillus i Bifidobacterium, koje se često nalaze u fermentiranoj hrani. Ako se pitate kako se riješiti žgaravice, probiotici su jedan od načina, a mogu pomoći i u smanjenju simptoma sindroma iritabilnog crijeva, liječenju proljeva uzrokovanog antibioticima i jačanju imunološkog odgovora.

Zato je važno unositi probiotike putem prehrane ili dodataka prehrani kako bismo očuvali ravnotežu i funkcionalnost našeg mikrobioma.

Jogurt - jogurt je jedan od najpoznatijih izvora probiotika i često se preporučuje kao svakodnevna hrana za poboljšanje zdravlja probavnog sustava. Probiotici u jogurtu, posebno sojevi Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus, pomažu u obnavljanju crijevne flore i olakšavaju probavu, posebno kod osoba s intolerancijom na laktozu. Jogurt također može imati protuupalna svojstva koja pomažu u smanjenju simptoma gastrointestinalnih problema, poput nadutosti i zatvora. Osim toga, lako ga je uključiti u prehranu kao samostalni obrok, u smoothieje ili kao dodatak raznim jelima. Važno je odabrati prirodni, nezaslađeni jogurt bez aditiva i aroma, jer takvi proizvodi sadrže više aktivnih kultura i manje štetnih aditiva.

Kefir - kefir je fermentirani mliječni napitak poznat po visokom sadržaju probiotika i još većem broju korisnih mikroorganizama od jogurta. Proizvodi se fermentacijom mlijeka uz pomoć kefirnih zrnaca, koja sadrže mješavinu bakterija i kvasaca. Ova fermentacija rezultira napitkom bogatim živim kulturama koje imaju sposobnost obnavljanja i jačanja crijevne flore. Ovaj napitak je također bogat kalcijem, magnezijem i vitaminom K, što doprinosi jačim kostima i boljoj funkciji mišića. Osobe koje ne podnose laktozu mogu imati koristi od kefira, jer fermentacija olakšava probavu i smanjuje sadržaj laktoze.

Kiseli kupus - kiseli kupus je tradicionalno jelo dobiveno fermentacijom svježeg kupusa, što ga čini bogatim izvorom probiotika. Proces fermentacije stvara korisne bakterije, koje pomažu uravnotežiti crijevnu mikrofloru. Osim probiotika, kiseli kupus sadrži i visoke razine vitamina C i K, kao i antioksidanse koji štite tijelo od slobodnih radikala. Redoviti unos kiselog kupusa može poboljšati probavnu funkciju i smanjiti rizik od upalnih procesa u tijelu. Važno je napomenuti da kiseli kupus iz komercijalnih trgovina često sadrži konzervanse koji ubijaju probiotike, stoga je za optimalne koristi najbolje odabrati domaći ili nepasterizirani kiseli kupus.

Dakle, ove tri namirnice koje možete jesti svakodnevno, a ima ih kod nas, bit će one koje će regulirati vašu probavu i popraviti imunitet.